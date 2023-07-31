Жителі Південної Кореї в основному їздять на автомобілях власних брендів, але нещодавно вирішили оцінити сервіс іноземних.

Як виявилося, шведська Volvo запропонувала найкраще післяпродажне обслуговування серед імпортних автомобілів. За першу половину 2023 року вона у загальному рейтингу аналітичної служби Korea Economic Daily Imported Car Service Index (KICSI) набрала 75,74 бала зі 100 можливих і очолила список іноземних автомобілів у період післяпродажного супроводу.

З-поміж основних постулатів привабливості корейці вказали на точне діагностування та виявлення проблем. Далі йдуть схвальні відгуки на швидкі ремонтні послуги та широкі можливості сертифікованих центрів гарантійного та післяпродажного обслуговування автівок бренду.

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"Ми зосередилися на задоволеності споживачів, збільшивши кількість майстрів та ремонтних потужностей у перші шість місяців року. Тож нам важливі тепер не стільки обсяги продажу, скільки якість післяпродажного супроводу", – підкреслили у представництві виробника у регіоні Volvo Car Korea Co.

Lexus, який раніше був № 1 в опитуванні клієнтів, тепер поступився першістю шведському автовиробнику. Преміальний бренд японського автовиробника Toyota Corp зайняв друге місце завдяки швидкому ремонту, що в середньому тривав 7,7 дні.

Довічна гарантія Volvo Cars Korea на автозапчастини діє незалежно від того, скільки разів власники Volvo отримували послугу і як довго вони володіли автомобілем. Фото: kedglobal.com

А ось роботою представництва Tesla Inc., найбільшого у світі виробника електромобілів, місцеві водії розчаровані. Tesla набрала 64,9 бала за якісним показником індексу і посіла 13-е місце у рейтингу, оскільки якість післяпродажного обслуговування не відповідає середньому показнику серед імпортних марок автомобілів. У бренда більш тривалий термін ремонту, ніж у інших.

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Згідно з опитуванням, американський виробник електромобілів не зумів створити центр з великим переліком сервісних послуг, точним діагностуванням у виявленні проблем, швидким ремонтом, гарним досвідом персоналу, у т.ч. зі зручними послугами. У першій половині року на ремонт електромобілів Tesla витрачала в середньому 10,5 дня.

Mercedes-Benz посів сьоме місце в рейтингу KICSI. Porsche у період із січня на ремонт прийнятих автомобілів своєї марки витрачав 15,1 дня, що приблизно на 44% більше, ніж у середньому 10,5 дня для імпортних автомобілів. Audi також опустилася на 13 місце з 12-го.

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А ось у BMW справи пішли краще – автовиробник перемістився на дев'яте місце з 13-го, Jaguar та Volkswagen взяли шосте та десяте місця, залишивши 11-е та 15-е відповідно.

Сервісно-ремонтні центри BMW стали більше уваги приділяти післяпродажному супроводу і поліпшили свій рейтинг відразу на чотири позиції. Фото: BMW