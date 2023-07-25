Нові електрокари та гібриди Volkswagen збиратимуть в Узбекистані. Виробництво має стартувати до грудня 2023 року.

В Узбекистані налагодять збирання нових Volkswagen до кінця року. Проект ухвали з Дорожньою картою, яка передбачає розвиток «зеленого» підприємництва, опублікувало Міністерство економіки та фінансів країни, пише місцеве видання Uznews. У ній, окрім іншого, йдеться про складання Volkswagen на Джизакському автомобільному заводі Jizzakh Auto на сході Узбекистану. Особливу увагу при цьому буде приділено електромобілям та бензоелектричним моделям.

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Судячи з дорожньої карти, до грудня поточного року має бути розроблена техніко-економічна основа проекту, укладено договір із банком про виділення кредитних коштів. Після цього на заводі Jizzakh Auto у Джизакській області виконають монтаж обладнання та проведуть його обкатку.

Які саме автомобілі Volkswagen стануть на конвеєр, поки що невідомо, але акцент зроблять на електрокари та гібриди. Зараз на ринку Узбекистану продаються «зелені» кросовери ID.4 та ID.6, а також седан Volkswagen e-Bora китайської збірки.

Раніше на Jizzakh Auto вже було налагоджено складання Volkswagen Caddy «викрутковим» методом з готових машинокомплектів.

Також в Узбекистані збираються розпочати виробництво «батарейних» машин китайський автогігант BYD: виробник уже будує завод BYD Uzbekistan Factory у тій же Джизакській області. За даними ЗМІ, конвеєр буде запущено у квітні 2024 року.