Новые электрокары и гибриды Volkswagen будут собираться в Узбекистане. Производство должно стартовать до декабря 2023 года.

В Узбекистане наладят сбор новых Volkswagen до конца года. Проект решения с Дорожной картой, предусматривающей развитие «зеленого» предпринимательства, опубликовало Министерство экономики и финансов страны, пишет местное издание Uznews. В ней, кроме прочего, речь идет о сборке Volkswagen на Джизакском автомобильном заводе Jizzakh Auto на востоке Узбекистана. Особое внимание при этом будет уделено электромобилям и бензоэлектрическим моделям.

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Судя по дорожной карте, к декабрю этого года должна быть разработана технико-экономическая основа проекта, заключен договор с банком о выделении кредитных средств. После этого на заводе Jizzakh Auto в Джизакской области производят монтаж оборудования и проведут его обкатку.

Какие автомобили Volkswagen станут на конвейер, пока неизвестно, но акцент сделают на электрокары и гибриды. Сейчас на рынке Узбекистана продаются зеленые кроссоверы ID.4 и ID.6, а также седан Volkswagen e-Bora китайской сборки.

Ранее на Jizzakh Auto уже была налажена сборка Volkswagen Caddy «отверточным» методом из готовых машинокомплектов.

Также в Узбекистане собираются приступить к производству «батарейных» машин китайский автогигант BYD: производитель уже строит завод BYD Uzbekistan Factory в той же Джизакской области. По данным СМИ, конвейер будет запущен в апреле 2024 года.