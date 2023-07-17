Компания Volkswagen может отказаться от традиционных переключателей поворотников. Элементы управления хотят разместить на ободе рулевого колеса.

В ведомстве по патентам и товарным знакам Германии появилось описание нового руля с элементами управления, расположенными прямо на ободе — слева и справа. Перенести сюда предлагается переключатели поворотов, управление фарами, круиз-контролем и другими функциями. По замыслу Volkswagen, такое решение удешевит производство и одновременно повысит безопасность, но вопрос защиты сенсоров от случайного нажатия остается открытым.

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На правой стороне обода размещены главные элементы управления. При нажатии на них слева осветятся вторичные, и водитель сможет выбрать нужную: например, нажатие на значок фары справа даст возможность управлять дальним светом, яркостью и противотуманками.

Кнопки могут быть как сенсорными, так и физическими. Поскольку они собраны в едином блоке на руле, Volkswagen не придется тратиться на производство излишних физических элементов управления.

Учитывая массовость производства, руль, который можно легко адаптировать к любой модели, способен сэкономить миллионы Volkswagen на разработке и производстве. Среди других плюсов – большая свобода для дизайнеров, а также безопасность: водителю не придется убирать руки с руля, чтобы дотянуться до нужных кнопок.

При этом сенсорные кнопки спонтанно откликаются на ощупь, что может привести к опасной ситуации на дороге. Как Volkswagen решит эту проблему, пока неясно. Интересно, что совсем недавно глава концерна Томас Шефер выступил с критикой сенсоров: он назвал такое вождение на руле автомобиля ошибкой, а в 2022 году Volkswagen уже обещал избавиться от него, прислушавшись к критике клиентов.