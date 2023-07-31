Жители Южной Кореи в основном ездят на автомобилях собственных брендов, но не так давно решили оценить сервис иностранных.

Как оказалось, шведская Volvo предложила самое лучшее послепродажное обслуживание среди импортных автомобилей. За первую половину 2023 г. она в общем рейтинге аналитической службы Korea Economic Daily Imported Car Service Index (KICSI) набрала 75,74 балла из 100 возможных и возглавила список иностранных автомобилей в период послепродажного сопровождения.

Среди основных постулатов привлекательности корейцы указали на точное диагностирование и выявление проблем. Далее следуют одобрительные отзывы на быстрые ремонтные услуги и широкие возможности сертифицированных центров гарантийного и послепродажного обслуживания автомобилей бренда.

Читайте также Volvo присоединилась к стандарту зарядок Tesla

"Мы сосредоточились на удовлетворенности потребителей, увеличив количество мастеров и ремонтных мощностей в первые шесть месяцев года. Так что нам важны теперь не столько объемы продаж, сколько качество послепродажного сопровождения", – подчеркнули в представительстве производителя в регионе Volvo Car Korea Co.

Lexus, ранее бывший № 1 в опросе клиентов, теперь уступил первенство шведскому автопроизводителю. Премиальный бренд японского автопроизводителя Toyota Corp занял второе место благодаря быстрому ремонту, который в среднем длился 7,7 дня.

Пожизненная гарантия Volvo Cars Korea на автозапчасти действует вне зависимости от того, сколько раз владельцы Volvo получали услугу и как долго они владели автомобилем. Фото: Volvo Car Korea

А вот работой представительства Tesla Inc., крупнейшего в мире производителя электромобилей, местные водители разочарованы. Tesla набрала 64,9 балла по качественному показателю индекса и заняла 13 место в рейтинге, поскольку качество послепродажного обслуживания не соответствует среднему показателю среди импортных марок автомобилей. У бренда более длительный срок ремонта, чем у других.

Читайте также Как Tesla Semi обгоняет дизельные фуры

Согласно опросу, американский производитель электромобилей не сумел создать центр с большим перечнем сервисных услуг, точным диагностированием выявления проблем, быстрым ремонтом, хорошим опытом персонала, в т.ч. с удобными услугами. В первой половине года на ремонт электромобилей Tesla тратила в среднем 10,5 дня.

Mercedes-Benz занял седьмое место в рейтинге KICSI. Porsche в период с января на ремонт принятых автомобилей своей марки тратил 15,1 дня, что примерно на 44% больше, чем в среднем 10,5 дня для импортных автомобилей. Audi также опустилась на 13-е место с 12-го.

Читайте также В Узбекистане начнут производство электрических Volkswagen

А вот у BMW дела пошли лучше – автопроизводитель переместился на девятое место с 13-го, Jaguar и Volkswagen заняли шестое и десятое места, оставив 11-е и 15-е соответственно.

Сервисно-ремонтные центры BMW стали больше внимания уделять послепродажному сопровождению и улучшили свой рейтинг сразу на четыре позици. Фото: BMW