Новий завод та бренд THE REMAKERS - це результат співпраці Renault та компанії he Future Is NEUTRAL.

The Future Is NEUTRAL розширює свій бізнес-портфель шляхом інтеграції діяльності з відновлення автомобільних деталей заводу Flins Refactory. З цієї нагоди він отримав нову назву: THE REMAKERS.

«Створення THE REMAKERS відкриває нову главу та чудові перспективи для зростання. Ми прагнемо збільшити наш бізнес на +50% до 2030 року. The Future Is NEUTRAL – перша автомобільна компанія циклічної економіки, яка працює по всьому ланцюжку створення вартості в Європі», – говорить Рафаель Трегер, генеральний директор THE REMAKERS.

THE REMAKERS використовує ноу-хау, отримане з 1949 року та широко визнане на ринку. Його місія полягає в тому, щоб відновити автомобільні компоненти до рівня якості, еквівалентного оригінальній частині, завдяки поєднанню відремонтованих і нових деталей. Тепер цей досвід буде запропоновано всій автомобільній промисловості відповідно до стратегії розвитку та відкриття всіх видів діяльності The Future Is NEUTRAL.

Його зростання підтримуватиметься інвестиційним планом The Future Is NEUTRAL на загальну суму 500 мільйонів євро до 2030 року для розширення існуючого бізнесу та відкриття нового. Європейський ринок запасних частин динамічний і має високий потенціал розвитку. Очікується, що у 2022 році він становитиме приблизно 6,8 мільярда євро, а у 2030 році він досягне 8,2 мільярда євро. Це зростання в основному викликано старінням автопарку та прискоренням електрифікації.

Назва THE REMAKERS підкреслює людину, колектив, досвід і ноу-хау, набуті з часом. Похідне від англійського слова «maker», THE REMAKERS описує тих, хто своїми діями дає нове життя частинам, що не використовуються.

Префікс «RE» несе в собі гени циркулярної економіки (як у «remanufacturing» або «renovation») і віддає перевагу Renault Group і Refactory, тоді як «THE» встановлює зв’язок із The Future Is NEUTRAL.

Деталі THE REMAKERS представляють альтернативу, яка є більш екологічною (економія сировини, енергії та води та менший еквівалент CO2 порівняно з виробництвом нової деталі) та більш економічною для клієнта (в середньому на 30% дешевше, ніж нова деталь).

Пропозиція THE REMAKERS вже охоплює 9 ліній продуктів і включає понад 11 000 посилань: механічні частини (двигуни, коробки передач, турбокомпресори, інжектори), електричні частини (електродвигуни, блоки силової електроніки) та електронні частини (мультимедійні системи). THE REMAKERS прагне прискорити випуск нових запчастин на ринок, зокрема, щоб підтримати зростання гібридного та електричного парку. Про це свідчить оголошення про першу в Європі пропозицію з відновлення двигуна електромобіля (березень 2024 р.), а також інші проекти, що розробляються щодо силової електроніки за підтримки та досвіду визнаних гравців.