Для BMW, Porsche, Ferrari, Lamborghini та інших відомих марок в Україні виготовляли чимало деталей - від проводки й джгутів до складної електроніки та кузовних частин.

Так було до 24 лютого 2022 року, наразі ж на цих заводах скоротили чимало персоналу, у тому числі через мобілізацію, блокування кордонів та інші фактори. Обсяги постачань значно скоротились, а деякі підприємства взагалі простоюють.

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Майже всі працівники цих підприємств мали доволі пристойну офіційну зарплатню, бо всі ці компанії з іноземними інвестиціями. Про які саме заводи йдеться?

Україні виготовляли дрібні деталі майже для всіх європейських автомобілів, у тому числі для преміальних марок. Переважно йдеться про деталі, які потребують великого обсягу ручної роботи, наприклад, укладання кабельних мереж чи пошив автосидінь. За даними Ernst & Young, в Україні у 2021-му році працювало 22 світові та регіональні виробники в галузі деталей для авто. На цих підприємствах створено близько 60 тис. робочих місць, а загальна кількість інвестицій у секторі становить 400-800 млн євро.

Основна частина іноземних компаній-виробників автокомпонентів сконцентрована у західній частині країни. Такий вибір регіону пояснюється насамперед логістичною близькістю до кінцевих споживачів. Ось перелік підприємств:

Fujikura, спеціалізується на виготовленні кабельної продукції для автомобілів німецького концерну Volkswagen Group, у тому числі для Porsche та MAN.

Bader та Aunde: пошиття чохлів для сидінь Audi, Mercedes та ВMW, зокрема і для Mercedes-Benz S-класу та Maybach. Серед клієнтів компанії є й Tesla.

ВЕТ АВТОМОТІВ виробляє електронні системи підігріву сидінь, сенсорні датчики та автомобільні кабелі для Ferrari, Porsche, BMW, Mercedes, Opel, Volkswagen

LEONI виготовляє кабельні мережі для Opel, Porsche, Volkswagen, Audi, Lamborghini та MAN.

Nexans виготовляє кабельні мережі для BMW, Opel, Audi, Mercedes та Porsche.

Kromberg & Schubert виготовляє електричні бортові кабельні системи для автомобілів BMW, Audi, Mercedes та Volkswagen.

ODW-Elektrik виробляє кабелі для автомобілів Volkswagen, BMW, Porsche, Volvo, Opel, магнітні котушки, електромеханічні конструкції для автомобілів та мотоінструментів.

На Київщині працює завод компанії Kostal, що спеціалізується на випуску автомобільної електроніки. Тут виготовляють кермові колонки, перемикачі, контактні системи для Ford, DAG, Audi, VW, Renault, Lamborghini, BMW, SEAT та Skoda.

Які автозапчастини й деталі для іноземних авто виробляють в Україні: