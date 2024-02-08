Для BMW, Porsche, Ferrari, Lamborghini и других известных марок в Украине изготавливали немало деталей - от проводки и жгутов до сложной электроники и кузовных частей.

Так было до 24 февраля 2022 года, теперь же на этих заводах сократили немало персонала, в том числе из-за мобилизации, блокирование границ и другие факторы. Объемы поставок значительно сократились, а некоторые предприятия вообще простаивают.

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Почти все работники этих предприятий имели довольно приличную официальную зарплату, потому что все эти компании с иностранными инвестициями. О каких именно заводах идет речь?

В Украине изготавливали мелкие детали почти для всех европейских автомобилей, в том числе для премиальных марок. Преимущественно речь идет о деталях, требующих большого объема ручной работы, например, укладка кабельных сетей или пошив автосидений. По данным Ernst & Young, в Украине в 2021 году работало 22 мировые и региональные производители в области деталей для авто. На этих предприятиях создано около 60 тыс. рабочих мест, а общее количество инвестиций в секторе составляет 400-800 млн евро.

Основная часть иностранных компаний-производителей автокомпонентов сконцентрирована в Западной Украине. Такой выбор региона объясняется прежде всего логистической близостью к конечным потребителям. Вот перечень предприятий:

Fujikura, специализируется на изготовлении кабельной продукции для автомобилей немецкого концерна Volkswagen Group, в том числе для Porsche и MAN.

Bader и Aunde: пошив чехлов для сидений Audi, Mercedes и ВMW, в том числе и для Mercedes-Benz S-класса и Maybach. Среди клиентов компании есть и Tesla.

ВЕТ АВТОМОТИВ производит электронные системы подогрева сидений, сенсорные датчики и автомобильные кабели для Ferrari, Porsche, BMW, Mercedes, Opel, Volkswagen

LEONI производит кабельные сети для Opel, Porsche, Volkswagen, Audi, Lamborghini и MAN.

Nexans производит кабельные сети для BMW, Opel, Audi, Mercedes и Porsche.

Kromberg & Schubert производит электрические бортовые кабельные системы для автомобилей BMW, Audi, Audi Mercedes и Volkswagen.

ODW-Elektrik производит кабели для автомобилей Volkswagen, BMW, Porsche, Volvo, Opel, магнитные катушки, электромеханические конструкции для автомобилей и мотоинструментов.

На Киевщине работает завод компании Kostal, специализирующейся на выпуске автомобильной электроники. Здесь изготавливают рулевые колонки, переключатели, контактные системы для Ford, DAG, Audi, VW, Renault, Lamborghini, BMW, SEAT и Skoda.

Какие автозапчасти и детали для иностранных авто производят в Украине: