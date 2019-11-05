Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Закарпатской области под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области изъяли у предпринимателей крупную партию автомобильных запчастей, которые были ввезены в Украину вне таможенного контроля.

В рамках проведения операций "Рубеж" и "Сеть" была установлена организованная группа лиц, которые осуществляли ввоз в Украину крупных партий автомобильных запчастей, предназначенных для последующей продажи через сеть Интернет на территории Украины. Указанные товары ввозились якобы для личного пользования граждан, мелкими партиями, которые не подлежат обязательному декларированию, и накапливались в складском помещении, принадлежащем одному из местных предпринимателей.

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На основании постановления суда проведен обыск в указанном помещении и домовладении одного из участников схемы. По результатам обысков из оборота изъята партия новых автомобильных запчастей известных торговых марок в ассортименте, автомобильные двигатели внутреннего сгорания, номерные знаки на автомобили иностранной регистрации, документы финансово-хозяйственной деятельности предпринимателя, причастного к указанной схеме, и черновые записи, свидетельствующие о реализации запчастей, а также 24 тысячи 740 евро, 8 тысяч 392 доллара США и 4 тысячи 240 гривен наличными, видеорегистратор и компьютерную технику.

Изъятые товары ориентировочной стоимостью 10 млн. грн. переданы на ответственное хранение. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на указанные товары.

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