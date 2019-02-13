Как заработать на "евробляхах" - этот вопрос сегодня интересует многих. Одна из идей прибыльного бизнеса - открыть авторазборку и продавать б/у запчасти на популярные подержанные автомобили.

Автобизнес явно сместился в сторону подержанных автомобилей. А значит, стоит развивать бизнес именно с ними. Ведь статистика последних месяцев говорит о том, что в 2019 году будет засилье старых авто. Например, в январе первую регистрацию в Украине прошли 51,5 тыс. Легковых автомобилей с пробегом. Для сравнения, за этот же период было продано 5,3 тыс. Новых автомобилей.

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Одна из причин такого огромного количества регистраций подержанных авто - массовая легализация "евроблях". По данным ГФС, с начала льготного периода (25 ноября 2018) было растаможено 80,1 тыс. Автомобилей. Более 80% из них старше 2010 года выпуска.

Формирование спроса

Фактически это означает, что для ввозимых и легализованных применяемых авто вскоре понадобятся запасные части. Возрастет спрос и на услуги автосервиса. Тот, кто ездил на “евробляхи" и не понимал, что делать с этим автомобилем после окончания срока временного ввоза, не вкладывал деньги в его ремонт.

Многие "евроблях" находятся не в лучшем техническом состоянии. После легализации им наверняка потребуется ремонт

После определения правового статуса и легализации наверное проявится отложенный спрос. К примеру, если "на жести" много ездили со следами ДТП на кузове, экономя на ремонте, то теперь, после легализации, захотят отремонтировать авто. То же самое касается и других некритических неисправностей, с которыми можно было передвигаться на автомобиле.

Почему сейчас?

По данным Минфина, в начале ноября 2018 года в Украине находилось около 630 000 автомобилей в Еврономер. Вероятно, к концу льготного периода (до 22 февраля) будет легализовано около 100 000 авто. Еще какое-то количество легализуют после окончания льгот. Но 24 мая против "евроблях" начнутся репрессивные меры - ездить на них станет опасно, суммы штрафов достигать 170 тыс. Грн.

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Уже сейчас за $ 500-1000 можно купить автомобиль на иностранном регистрации. Чаще всего это машины с "проблемными" документами. Именно они способны стать "донорами" для других автомобилей.

Не слишком старые "евробляхы" тоже есть смысл разбирать, но в закупке они значительно дороже, а на запчастях можно заработать больше

Новые правила игры на автомобильном рынке дают хорошие шансы для всех, кто занимается техническим обслуживанием и ремонтом авто, а также тем, кто посвятил свой бизнес запасным частям и расходным материалам для автомобилей.

Авторазборка - выгодный бизнес

Имея относительно небольшую сумму ($ 5-10 тыс.) Можно составить бизнес-план по созданию Авторазборка. Ориентироваться лучше на одну марку, а еще лучше на одну модель. Закупка нескольких автомобилей одной марки и модели-задача не сложная.

Лучше специализироваться на одной марке, а еще лучше на одной модели

Но не нужно спешить их полностью разбирать. Наибольшим спросом, в большинстве случаев, на переднюю и заднюю кузовщину (бампера, решетка радиатора, фары, радиаторы охлаждения и конционера, словом то, что чаще всего страдает при ДТП).

Эти детали можно смело снимать. Спешить не нужно только с двигателем. Как правило, покупатель хочет перед покупкой его завести, послушать как он работает, померить компрессию и провести другие диагностические операции. Снимать мотор с автомобиля лучше "под клиента".

Каналы сбыта

Лучшие каналы сбыта - онлайн сервисы. Как общие, типа olx.ua, так и освещаются специализированными (avto.pro, zapchasti.ria.com и другие). Там же можно смотреть цены конкурентов и опираясь на них, формировать собственную ценовую политику.

Тратиться на рекламу или спам не стоит. По крайней мере, на начальном этапе. Вместо этого лучше приложить максимум усилий для удержания клиентов, которые уже обратились.

Такой руль с целой подушкой безопасности можно продать за $ 80-100

Как показывает практика, постоянные клиенты приносят больше дохода. Для их содержания важна гибкая ценовая политика, дополнительный сервис (например рекомендации СТО, или консультации по самостоятельному ремонту) и хотя бы минимальные гарантийные обязательства.

Закон и деньги

Законность автошрот всегда вызывала много споров. Как правило, продавцы автозапчастей регистрируются как частые предприниматели. Но далеко не все это делают на начальном этапе бизнеса. Чаще всего регистрируются только в случае необходимости получать деньги по безналичному расчету, а это уже следующий этап. В любом случае, начиная подобный бизнес, лучше проконсультироваться с юристом и оценить все риски.

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Доходность автошрота очевидна. Как правило, продав один только двигатель, можно окупить 70-80% входной стоимости автомобиля, а распродав крупные узлы (коробку передач, рулевую рейку, стартер, генератор и т.д.) можно получить около 200% от входной цены. Общая доходность на уровне 400-500% считается нормальной.

Но не стоит наедятся на быстрый оборот. Как правило, полная распродажа всех запчастей занимает несколько лет. Наибольшую проблему представляют не самые востребованные кузовные запчасти (сам кузов, двери, крыша и т.д.) – они занимают много места и хранятся дольше всего. Многие разборщики и вовсе сдают их на металлолом.

Расходы

Основные статьи расходов (кроме закупки “сырья”) это затраты на разбор автомобилей, хранение запчастей и логистику. Тут все зависит от начальных позиций – имея, к примеру, частный дом с гаражом и обширной прилежащей территорией можно немного сэкономить. Но аренда нескольких гаражей в кооперативе тоже не будет разорительной.

Для разборки автомобилей высокая квалификация не обязательна. Культура производства - тоже

Когда начинать

Цены на нерастаможенные автомобили с проблемными документами еще не достигли своего минимума. Активнее всего от таких машин начнут избавляться в конце весны – очевидно, что и цены тогда будут минимальными. Но и сейчас такие машины можно купить по очень неплохой цене.

Что касается проса на детали, то традиционно пик приходится на весну. Летом, чаще всего затишье, связанное с сезоном отпусков. Осенью спрос немного активизируется, а второй пик приходит с выпадением первого снега и необходимостью восстановления авто после ДТП.

