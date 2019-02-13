Як заробити на "євробляхах" - це питання сьогодні цікавить багатьох. Одна з ідей прибуткового бізнесу-відкрити авторозборку і продавати б / в запчастини на популярні старі автомобілі.

Автобізнес явно змістився в бік потриманих автомобілів. А значить, варто розвивати бізнес саме з ними. Адже статистика останніх місяців говорить про те, що в 2019 році буде засилля старих авто. Наприклад, у січні першу реєстрацію в Україні пройшли 51,5 тис. легкових автомобілів з пробігом. Для порівняння, за цей же період було продано 5,3 тис. нових автомобілів.

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Одна з причин такої величезної кількості реєстрацій вживаних авто-масова легалізація "євроблях". За даними ДФС, з початку пільгового періоду (25 листопада 2018 року) було розмитнено 80,1 тис. автомобілів. Більше 80% з них старше 2010 року випуску.

Формування попиту

Фактично це означає, що для ввезених і легалізованих вживаних авто незабаром потрібні будуть запасні частини. Зросте попит і на послуги автосервісу. Той, хто їздив на "євроблясі" і не розумів, що робити з цим автомобілем після закінчення терміну тимчасового ввезення, не вкладав гроші в його ремонт.

Багато "євроблях" знаходяться не в кращому технічному стані. Після легалізації їм напевно буде потрібний ремонт

Після визначення правового статусу і легалізації напевно виявиться відкладений попит. Приміром, якщо "на блясі" багато їздили зі слідами ДТП на кузові, економлячи на ремонті, то тепер, після легалізації, захочуть відремонтувати авто. Те ж саме стосується і інших некритичних несправностей, з якими можна було пересуватися на автомобілі.

Чому зараз?

За даними Мінфіну, на початку листопада 2018 року в Україні перебувало близько 630 тисяч автомобілів в єврономерах. Ймовірно, до кінця пільгового періоду (до 22 лютого) буде легалізовано близько 100 тисяч авто. Ще якусь кількість легалізують після закінчення пільг. Але 24 травня проти "євроблях" почнуться репресивні заходи – їздити на них стане небезпечно, суми штрафів сягатимуть 170 тис. грн.

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Вже зараз за $ 500-1000 можна купити автомобіль на іноземній реєстрації. Найчастіше це машини з "проблемними" документами. Саме вони здатні стати "донорами" для інших автомобілів.

Не надто старі "євробляхи" теж є сенс розбирати, але в закупівлі вони значно дорожче

Нові правила гри на автомобільному ринку дають хороші шанси для всіх, хто займається технічним обслуговуванням і ремонтом авто, а також тим, хто присвятив свій бізнес запасних частин і витратних матеріалів для автомобілів.

Авторозборка – вигідний бізнес

Маючи відносно невелику суму ($5-10 тис.) можна скласти бізнес-план по створенню авторозбірки. Орієнтуватися бажано на одну марку, а ще краще на одну модель. Закупівля декількох автомобілів однієї марки і моделі – завдання не складне.

Найкраще спеціалізуватися на одній марці, а ще краще на одній моделі

Але не потрібно поспішати їх повністю розбирати. Найбільший попит, в більшості випадків, на передню і задню кузовщину (бампера, решітка радіатора, фари, радіатори охолодження і конціонера, словом те, що найчастіше страждає при ДТП).

Ці деталі можна сміливо знімати. Поспішати не потрібно тільки з двигуном. Як правило, покупець хоче перед покупкою його завести, послухати як він працює, поміряти компресію і провести інші діагностичні операції. Знімати мотор з автомобіля краще "під клієнта".

Канали збуту

Кращі канали збуту – онлайн сервіси. Як загальні, типу olx.ua, так і спеціалізовані (avto.pro, zapchasti.ria.com та інші). Там же можна дивитися ціни конкурентів і спираючись на них, формувати власну цінову політику.

Витрачатися на рекламу або спам не варто. Принаймні, на початковому етапі. Замість цього краще докласти максимум зусиль для утримання клієнтів, які вже звернулися.

Таке кермо з цілою подушкою безпеки можна продати за $ 80-100

Як показує практика, постійні клієнти приносять найбільше доходу. Для їх утримання важлива гнучка цінова політика, додатковий сервіс (наприклад рекомендації СТО, або консультації щодо самостійного ремонту) і хоча б мінімальні гарантійні зобов'язання.

Закон та прибуток

Законність автошротів завжди викликала багато суперечок. Як правило, продавці автозапчастин реєструються як приватні підприємці. Але далеко не всі це роблять на початковому етапі бізнесу. Найчастіше реєструються тільки у разі необхідності отримувати гроші за безготівковим розрахунком, а це вже наступний етап. У будь-якому випадку, починаючи подібний бізнес, краще проконсультуватися з юристом і оцінити всі ризики.

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Прибутковість автошротів очевидна. Як правило, продавши один тільки двигун, можна окупити 70-80% вхідної вартості автомобіля, а розпродавши великі вузли (коробку передач, рульову рейку, стартер, генератор та інше) можна одержати близько 200% від вхідної ціни. Загальна прибутковість автошротів на рівні 400-500% вважається нормальною.

Але не варто сподіватися на швидкий оборот. Як правило, повний розпродаж всіх запчастин займає кілька років. Найбільшу проблему становлять не найбільш затребувані кузовні запчастини (сам кузов, двері, дах і т. д.) – вони займають багато місця і зберігаються довше. Багато розбірників просто здають їх на металобрухт.

Витрати

Основні статті витрат (крім закупівлі "сировини", тобто автомобілів) – це витрати на розбір машин, зберігання запчастин і логістику. Тут все залежить від початкових позицій – маючи, наприклад, приватний будинок з гаражем і великою прилеглою територією, можна трохи заощадити. Але і оренда декількох гаражів в кооперативі теж не буде витратною.

Для розбирання автомобілів висока кваліфікація не обов'язкова. Культура виробництва – теж

Коли починати

Ціни на нерозмитнені автомобілі з проблемними документами ще не досягли свого мінімуму. Найактивніше від таких машин почнуть позбавлятися в кінці весни – очевидно, що і ціни тоді будуть мінімальними. Але і зараз такі машини можна купити за дуже непоганою ціною. Очевидно також, що надалі "вхід" нерозмитнених авто в Україну буде ускладнений.

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Що стосується попиту на деталі, то традиційно пік припадає на весну. Влітку – найчастіше затишшя, пов'язане з сезоном відпусток. Восени попит дещо активізується, а другий пік приходить з випаданням першого снігу і необхідністю відновлення автомобілів після ДТП.