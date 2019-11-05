Авторазборка – очень выгодный и привлекательный бизнес. Однако для того, чтобы им заниматься серьезно и профессионально, нужно иметь некоторый опыт и придерживаться определенных правил. О них и поговорим.

Масштаб авторазборок бывает разным. Самые простые и примитивные – разборки одного или нескольких автомобилей в гаражах самостоятельно. Многие начинает именно с этого, но назвать подобное дело системным бизнесом трудно. Скорее всего это “стартап” – начальный этап, который впоследствии может вырасти в серьезный и системный бизнес.

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Если же вы уже этим занимаетесь или планируете сразу создать серьезную авторазборку, которая будет приносить постоянный доход без особого участия с вашей стороны, то для этого нужно решить много разноплановых задач.

Локация и инвестиции

Удобное месторасположение – один из залогов успеха в деле разборки авто и продажи подержанных запчастей. При выборе помещения следует прежде всего позаботиться об удобном складе. Вторым по важности будет слесарный участок (место, где будут разбираться авто). Также нужен хотя бы небольшой офис и бытовые помещения.

При выборе местоположения заботьтесь об удобстве своих потенциальных клиентов. Чаще всего разборки располагаются в гаражных кооперативах. В таких местах, как правило, есть большое количество СТО, которые и являются основными клиентами авторазборок. Также важно, чтобы рядом было отделение какого-то перевозчика (в идеале – грузовое отделение “Новой Почты” или “Интайма”). Расположение на фасадной части дороги с большим потоком также будет плюсом – это уменьшит расходы на рекламу.

Идеальным помещением для большой авторазборки может стать ангар, несколько соединенных между собой гаражей с большими подвалами и помещениями на втором этаже, цех завода, и тому подобное.

Расходы и риски

Как и любой бизнес, авторазборка – дело рискованное. Следует помнить, в первый год существования девять из десяти бизнесов закрываются или продаются. В этом смысле разборка авто не является исключением.

Объем необходимых инвестиций зависит от огромного количества факторов. Как правило, это расходы на аренду и обустройство локации, необходимый инструмент и оборудование, закупка авто под разборку, реклама и зарплата рабочим.

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Рассчитывая бизнес-план, нужно понимать, что в первый год существования доход от СТО в лучшем случае сможет покрывать только текущие расходы (аренда помещения, зарплаты работникам, амортизация оборудования и т. д.). Надеяться на получение прибыли в первый год работы не стоит. Однако, если дело пойдет хорошо – все возможно.

Для нормального функционирования на авторазборке нужно иметь по крайней мере один слесарный участок. В идеале он должен быть оборудованаподъемником и стандартным для СТО комплектом инструмента.

К складу запчастей почти нет специфических требований. Он вполне может быть неотапливаемым. Главное – наличие удобных и прочных стеллажей, хорошая вентиляция, пожарная безопасность и защищенность от постороннего влияния.

Закупка авто

Закупка авто для разборки – очень специфическое дело. Каждая авторазборка решает этот вопрос по-своему. Сейчас многие скупают нерастаможенные автомобили, ища объявления на торговых площадках – изменения в украинском законодательстве этому способствуют. Очень хорошо если есть выходы на “штрафплощадки” – оттуда тоже иногда продают автомобили. Некоторые сотрудничают со страховыми компаниями и скупают битые машины. Многие организуют поставку авто (или бывших в употреблении запчастей) из-за границы. Словом, здесь у каждого свои методы поставки, над решением которых следует подумать еще до открытия СТО. Единственное, чего точно не следует делать – покупать угнанные авто. Это может привести к очень плохим последствиям.

Продажа запчастей

У большинства авторазборок несколько каналов сбыта. Основной – это СТО. Налаживание партнерских отношений (или открытие своего СТО вместе с разборкой) является очень важной частью системы сбыта.

Второй, не менее важный канал – прямые продажи клиентам. Сейчас, в эпоху всеобщей диджитализации, объявления OLX вроде “продам задний бампер от BMW 3-серии” с каждым днем работают все хуже. Популярность приобретают специализированные сервисы (avto.pro, zapchasti.ria.com) и подобные. Сейчас почти каждый автомобилист, который имеет доступ к интернету, может определить номер необходимой ему детали и при поиске пользуется именно им. Это удобно и практически исключает возможность ошибки при подборе. Поэтому значительная часть работы современной СТО заключается в систематизации склада и приведении его “в цифровой формат”.

Конечно, за присутствие на специализированных площадках по продаже запчастей придется платить, но, как показывает опыт, это один из самых эффективных методов рекламы.

Специализация

Разборки бывают как универсальные, где разбирают любые авто, так и специализированные, где занимаются только определенными марками или группами марок авто. Если начинать дело с нуля, лучше выбрать специализацию на одной марке, а лучше даже на одной модели. Это позволит унифицировать технические и технологические процессы, оптимизировать расходы на рекламу и сформировать круг постоянных клиентов. Универсальная разборка потребует больше усилий и знаний.

Персонал

Сейчас проблема кадров стоит очень остро – трудовая миграция “вымыла” значительное количество автомехаников, а те, кто остался, диктуют условия и требуют очень приличную оплату своей работы. Сотрудничество со студентами и механиками с низкой квалификацией обходится дорого из-за большого количества ошибок, сломанных деталей и низкой скорости работы. Поэтому гораздо выгоднее нанимать профессионалов, несмотря на большие затраты, связанные с оплатой их услуг.

Разборка и закон

В Украине разборка авто почти всегда – “серый” бизнес. Его регистрация, особенно на первых этапах, вряд ли понадобится. Все расчеты – наличными, очень часто в долларах. Проверяющие инстанции мелким бизнесом интересуются крайне редко, следовательно, подавляющее большинство разборок работает или вообще без каких-либо документов, или все оформлено на одно ООО.

Однако разборками иногда интересуется “криминал” и предлагает так называемую “крышу”. Обычно этот вопрос решается установлением систем видеонаблюдения и заказом услуг охраны от частной охранной компании.

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