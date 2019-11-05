Автрозборка – дуже вигідний та привабливий бізнес. Проте для того щоб, ним займатись серйозно та професійно треба мати деякий досвід та дотримуватись певних правил. Про них і поговоримо.

Масштаб авторазборок буває різним. Найпростіші та найпримітивніші – розбирання одного або декількох автомобілів в гаражах самотужки. Багато хто починає саме з цього, але назвати подібну справу системним бізнесом важко. Скоріш за все це “стартап” – початковий етап, який згодом може вирости в серйозний та системний бізнес.

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Якщо ж ви вже цим займаєтесь або плануєте одразу створити серйозну авторозбоку, яка буде приносити постійний дохід без значної участі з вашого боку, то для цього потрібно вирішити багато дуже різнопланових задач.

Локація та інвестиції

Зручне місцерозташування – одна з запорук успіху у справі розбирання авто та продажу вживаних запчастин. При виборі приміщення слід перш за все подбати про зручний склад. Другим за важливістю буде слюсарна ділянка (місце, де будуть розбиратись авто). Також потрібен бодай невеличкий офіс та побутові приміщення.

При виборі місця розташування дбайте про зручність своїх потенційних клієнтів. Найчастіше розборки розташовують у гаражних кооперативах. В таких місцях, як правило, є велика кількість СТО, які і є основними клієнтами авторазборок. Також важливо, щоб поряд було відділення якогось перевізника (в ідеалі – вантажне відділення “Нової Пошти” або “Інтайму”). Розташування на фасадній частині дороги з великим потоком також буде плюсом – це зменшить витрати на рекламу.

Ідеальним приміщенням для великої авторзборки може стати ангар, декілька з’єднаних між собою гаражів з великими підвалами та приміщеннями на другому поверсі, цех заводу, тощо.

Витрати та ризики

Як і будь-який бізнес авторозборка – справа ризикована. Слід пам’ятати, у перший рік існування дев’ять з десяти бізнесів закриваються або продаються. У цьому сенсі розбирання авто не є виключенням.

Об’єм необхідних інвестицій залежить від величезної кількості факторів. Як правило, це витрати на оренду та облаштування локації, необхідний інструмент та обладнання, закупка авто під розбирання, реклама та зарплатня робітникам.

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Розраховуючи бізнес-план, потрібно розуміти, що у перший рік існування дохід від авторозборки, у кращому випадку, зможе покривати лише поточні витрати (оренда приміщення, зарплати працівникам та амортизація обладнання, тощо). Сподіватись на отримання прибутку у перший рік роботи не варто. Проте, якщо справа піде добре – усе можливо.

Для нормального функціонування на авторозборці потрібно мати принаймні одну слюсарну ділянку. В ідеалі вона повинна бути обладнана підйомником, та стандартним для СТО комплектом інструменту.

До складу запчастин майже нема специфічних вимог. Він цілком може бути неопалюваний. Головне – наявність зручних та міцних стелажів, гарна вентиляція, пожежна безпека та захищеність від стороннього впливу.

Закупка авто

Закупка авто для розбирання – дуже специфічна справа. Кожна авторозборка вирішує це питання по-своєму. Зараз багато хто скуповує нерозмитнені автомобілі, шукаючи об’яви на торгівельних площадках – зміни в українському законодавстві цьому сприяють. Дуже добре якщо є виходи на “штрафмайданчики” – звідти теж іноді продають автомобілі. Дехто співпрацює зі страховими компаніями і скуповує биті автівки. Багато хто організовує поставку авто (або вживаних запчастин) з-за кордону. Словом, тут у кожного свої методи постачання, над вирішенням яких слід добре подумати ще до відкриття авторозборки. Єдине, чого точно не слід робити – купувати викрадені авто. Це може призвести до дуже поганих наслідків.

Продаж запчастин

У більшості авторазборок декілька каналів збуту. Основний – це СТО. Налагодження партнерських відносин (або відкриття свого СТО разом з розборкою) є дуже важливою частиною системи збуту.

Другий, не менш важливий канал – прямі продажі клієнтам. Зараз, в епоху загальної диджиталізаці, об’яви OLX на кшталт “продам задній бампер від BMW 3-серії” з кожним днем працюють все гірше. Популярності набувають спеціалізовані сервіси (avto.pro, zapchasti.ria.com) та подібні. Зараз майже кожен автомобіліст, який має доступ до Інтернету, може визначити номер необхідної йому деталі і при пошуку користується саме ним. Це зручно і практично виключає можливість помилки при підборі. Тож значна частина роботи сучасної авторозборки полягає в систематизації складу та приведенні його “в цифровий формат”.

Звичайно, за присутність на спеціалізованих площадках з продажу запчастин доведеться платити, але, як показує досвід, це один з найефективніших методів реклами.

Спеціалізація

Розборки бувають як універсальні, де розбирають будь-які авто, так і спеціалізовані, де займаються лише певними марками або групами марок авто. Якщо починати справу з нуля, краще вибрати спеціалізацію на одній марці, а краще навіть на одній моделі. Це дозволить уніфікувати технічні і технологічні процеси, оптимізувати витрати на рекламу та сформувати коло постійних клієнтів. Універсальна розборка потребуватиме більше зусиль та знань.

Персонал

Зараз проблема кадрів в Україні стоїть дуже гостро – трудова міграція “вимила” значну кількість автомеханіків, а ті, хто залишився, диктують умови і вимагають дуже пристойну оплату своєї роботи. Співпраця зі студентами та механіками з низькою кваліфікацією обходиться дорого через велику кількість помилок, зламаних деталей та низьку швидкість роботи. Тому набагато вигідніше наймати професіоналів, незважаючи на великі витрати, по’вязані з оплатою їхніх послуг.

Розборка і закон

В Україні розбирання авто майже завжди – “сірий” бізнес. Його реєстрація, особливо на перших етапах, навряд чи знадобиться. Усі розрахунки - готівкою, дуже часто в доларах. Перевіряючі інстанції дрібним бізнесом цікавляться вкрай рідко, отже переважна більшість розборок працює або взагалі без будь-яких документів, або усе оформлено на однин ФОП.

Проте розборками іноді цікавитеся “кримінал” і пропонує так звану “кришу”. Зазвичай це питання вирішується встановленням систем відеонагляду та замовленням послуг охорони від приватної охоронної компанії.

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