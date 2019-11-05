Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області вилучили у підприємців велику партію автомобільних запчастин, які були ввезені в Україну поза митним контролем.

В рамках проведення операцій "Рубіж" та "Мережа" було встановлено організовану групу осіб, які здійснювали ввезення в Україну великих партій автомобільних запчастин, призначених для подальшого продажу через мережу Інтернет на території України. Вказані товари ввозилися нібито для особистого користування громадян, подрібненими партіями, які не підлягають обов’язковому декларуванню, та накопичувалися у складському приміщенні, що належить одному з місцевих підприємців.

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На підставі ухвали суду проведено обшук у вказаному приміщенні та домоволодінні одного із учасників схеми. За результатами обшуків з обігу вилучено партію нових автомобільних запчастин відомих торгових марок в асортименті, автомобільні двигуни внутрішнього згорання, номерні знаки на автомобілі іноземної реєстрації, документи фінансово-господарської діяльності підприємця, причетного до вказаної схеми, та чорнові записи, які свідчать про реалізацію запчастин, а також 24 тис. 740 Євро, 8 тис. 392 долари США та 4 тис. 240 гривень готівкою, відеореєстратор та комп’ютерну техніку.

Вилучені товари орієнтовною вартістю 10 млн. грн. передані на відповідальне зберігання. Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вказані товари.

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