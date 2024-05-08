Бюджетний кросовер Dacia Spring EV 2025 модельного року виявився дуже дешевим. Автомобіль від підрозділу Renault готовий вийти на ринок.

Рестайлінг провели з урахуванням нового корпоративного стилю Dacia. Однак оновлений Spring зберіг компактні габарити і залишився меншим у порівнянні з бюджетним кросовером Duster. На сайті компанії повідомили про ціну Dacia Spring у 2024 році.

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Раніше вартість оголосили від 18 900 євро. Але в деяких європейських країнах ще менша – від 16 900 євро. У Румунії ж машина коштує щонайменше 10 990 євро завдяки численним субсидіям.

Електричний кросовер Dacia Spring у ході модернізації отримав нові бампери, іншу світлотехніку та нову декоративну панель між передніми фарами. Моделі розшили колірну гаму та запропонували інші колісні диски. Попри те, що загальний силует та лінія скління не змінилися, всі кузовні панелі, включаючи двері, виконані за новим штампуванням.

Потужність двигуна, залежно від модифікації, становить від 44 до 64 к.с. Місткість батарейного блоку становить 26 кВт*г. Запас ходу Dacia Spring EV становить 220 км.