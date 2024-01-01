Renault випустить автономні автобуси

Renault обрала унікальну стратегію запровадження безпілотних систем в майбутньому: керівництво компанії вважає, що варто відокремити потреби звичайних покупців від потреб громадського транспорту.

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Французський автовиробник має намір покращувати передові допомоги водієві (ADAS), тоді як громадський транспорт, на думку Renault, має потребу в автономних системах водіння, аби задовільнити зростаючу потребу в мобільності в регіонах.

Керівництво компанії прагне зробити цю технологію економічно доступною, а тому електричну роботизовану платформу мініавтобусів, яка стане своєрідним “випробувальним майданчиком” різних автономних систем.

Повідомляється, що робота над нею триває вже кілька років, а перша демонстрація напрацювань відбудеться вже за кілька днів під час тенісного турніру Roland-Garros 2024. Renault використовує міжнародну систему з позначення 6 рівнів автономних систем, де L0 – це рівень без будь-якої допомоги, а L5 – повністю автономний транспортний засіб.

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У власних цивільних авто, компанія продовжить покращувати актуальні системи другого рівня, де водій все ще залишатиметься відповідальним за кермування транспортним засобом.

Як повідомляє Renault, між системами 2 та 3 рівня є розрив у технологічній складності. Через значну собівартість, попит на авто з системою 3 рівня буде незначним. Водночас говорячи про громадський транспорт, ситуація дещо інша.

Renault оцінює потребу в автономних мікроавтобусах в кілька тисяч на рік, адже 400 великих міст в Європі незабаром стануть зоною з нульовим рівнем викидів. Через це французський автовиробник кілька років тестував автономні транспортні засоби. Повідомляється, що випробування були успішними, і з 2026 року автономний транспорт буде інтегровано в мережу міста Шатору.

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Renault планує запропонувати роботизовану платформу електричних мікроавтобусів на основі нового Renault Master. Компанія вважає, що автономний громадський транспорт зможе працювати цілодобово, а витрати на роботизацію компенсуються відсутністю водіїв.