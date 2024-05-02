Symbioz – абсолютно нова модель, яка доєднується до лінійки французського автовиробника разом з новими Austral та Rafale. Кросовер є типовим представником середньорозмірних SUV C-сегменту, тобто прийшла на заміну Kadjar.

Автовиробник розповів, що новинка натхненна культовою моделлю Renault 16, яка випускалась з 1965 року. Класична модель стала першою в лінійці, яка пропонувала просторий багажник з доступом як у ліфтбека, а також мала складні спинки сидінь.

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Як заявляє Renault, Symbioz має ту саму ДНК й попри невеликі розміри, здатен задовольнити потреби сім’ї. Новинка є продовженням нової мови дизайну Renault, створеної Жилем Відалем, яку вже отримали нові Scenic E-Tech та Captur.

Прийшовши на заміну кросоверу Kadjar, в лінійці Renault новий Symbioz займатиме місце між Captur та Austral і є типовим представником бюджетного сегменту. Новинка заснована на вдосконаленій платформі Renault-Nissan CMF-B й має довжину в 4,41 метра, що робить кросовер меншим за Arkana (4,57 м) і Austral (4,51 м).

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Об’єм багажника можна збільшити 624 літра, що є одним з найкращих показників у класі. Цього вдалось досягти завдяки пересувному задньому ряду, який за потреби може рухатись на 160 мм, збільшуючи простір для ніг, або об’єм вантажного відділення зі стандартних 492 літрів. Зі складеними спинками сидінь, корисний простір збільшується до 1582 літрів.

Новинка від Renault є гібридом. Силова установка E-Tech являє собою поєднання електромотора, високовольтного стартер-генератора, 1,6-літрового чотирициліндрового двигуна потужністю 94 к.с. та акумулятор ємністю 1,2 кВт/год. Загальна потужність становить 145 к.с.

Вага авто – 1500 кг. Кросовер пропонується з автоматичною роботизованою коробкою передач. В базове оснащення Symbioz входить інформаційно-розважальна система OpenR Link з 10,4-дюймовим дисплеєм, а також 29 систем допомоги водієві, включаючи автоматичне екстрене гальмування та систему безпеки.

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В топовому виконанні Iconic Esprit Alpine новинка від Renault пропонуватиметься з люком Solarbay, у якому замість шторки використовується електрохромне скло з автоматичним тонуванням. Автомобілі надійдуть до дилерів пізніше цього року. Точні ціни ще не оголошені.