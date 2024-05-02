Symbioz - совершенно новая модель, которая присоединяется к линейке французского автопроизводителя вместе с новыми Austral и Rafale. Кроссовер является типичным представителем среднеразмерных SUV C-сегмента, то есть он пришел на замену Kadjar.

Автопроизводитель говорит, что новинка вдохновлена культовой моделью Renault 16, которая выпускалась с 1965 года. Классическая модель стала первой в линейке, предлагавшая просторный багажник с доступом как у лифтбека, а также имела складные спинки сидений.

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Как заявляет Renault, Symbioz имеет ту же ДНК и несмотря на небольшие размеры, способен удовлетворить потребности семьи. Новинка является продолжением нового языка дизайна Renault, созданной Жилем Видалем, которую уже получили новые Scenic E-Tech и Captur.

Придя на замену кроссоверу Kadjar, в линейке Renault новый Symbioz будет занимать место между Captur и Austral и является типичным представителем бюджетного сегмента. Новинка основана на усовершенствованной платформе Renault-Nissan CMF-B и имеет длину в 4,41 метра, что делает кроссовер меньше Arkana (4,57 м) и Austral (4,51 м).

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Объем багажника можно увеличить 624 литра, что является одним из лучших показателей в классе. Этого удалось достичь благодаря передвижному заднему ряду, который при необходимости может двигаться на 160 мм, увеличивая пространство для ног, или объем грузового отделения из стандартных 492 литров. Со сложенными спинками сидений, полезное пространство увеличивается до 1582 литров.

Новинка от Renault является гибридом. Силовая установка E-Tech представляет собой сочетание электромотора, высоковольтного стартер-генератора, 1,6-литрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 94 л.с. и аккумулятор емкостью 1,2 кВт/ч. Общая мощность составляет 145 л.с.

Вес авто – 1500 кг. Кроссовер предлагается с автоматической роботизированной коробкой передач. В базовое оснащение Symbioz входит топовая информационно-развлекательная система OpenR Link с 10,4-дюймовым дисплеем, а также 29 систем помощи водителю, включая автоматическое экстренное торможение и систему безопасности.

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В топовом исполнении Iconic Esprit Alpine новинка от Renault будет предлагаться с люком Solarbay, в котором вместо шторки используется электрохромное стекло с автоматической тонировкой. Автомобили поступят к дилерам позже в этом году. Точные цены еще не объявлены.