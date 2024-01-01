Renault Rafal отримав потужну версію PHEV

Плагін-гібридна силова установка кросовера являє собою поєднання 1,2-літрового трициліндрового двигуна E-tech на 150 к.с. з допоміжним стартер-генератором й основним електродвигуном потужністю 70 к.с., встановленого на передній осі та електромотора на задній, які утворюють постійній активний повний привід.

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Загальна потужність Rafale E-Tech становить 300 к.с., а сумарний запас ходу – понад 1000 км. Силова установка працює в поєднанні з безмуфтовою КПП. Заявлений розкішні до 100 км/год – 6,4 секунди. Автовиробник заявляє, що новинка має витрату пального на рівні 5,8 л/100 км, навіть коли батарея повністю розряджена.

Швидкість заряду батареї від струму потужністю 7,4 кВт становить 2 години 55 хвилин. Новинка доступна у двох комплектаціях: Esprit Alpine й Atelier Alpine. Модель початкового рівня майже повністю ідентична вже наявній версії E-Tech на 200 к.с.

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Флагманська версія Atelier Alpine має особливий колір кузова Satin Summit Blue, спойлер, 21-дюймові колісні диски та унікальне налаштування шасі з інтелектуальною системою підвіски з регулюванням, над яким працювали інженери Alpine.

Як повідомляє Renault, водій зможе самотужки обирати окремі режими керування (Comfort, Dynamic, Sport), завдяки системі 4Control, які будуть доступні з усіма режимами їзди (Eco, Comfort, Sport і MySense), окрім зимового (Snow), згідно з якими характер та поведінка автомобіля буде змінюватись.

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Як повідомляє Renault, новий плагін-гібрид Renault Rafale E-Tech 4x4 буде доступний з осені, коли автомобілі надійдуть до дилерів.