Renault представила концепцию автономных мобильных услуг "U1st Vision"

Renault совместно с Software République и 22 другими компаниями создали автономную модульную платформу, которая должна предложить гражданам легкий доступ к различным услугам, таких как: здравоохранение, гражданская поддержка самообслуживания, ремонт велосипедов, услуги по переработке электро товаров, и тому подобное.

Читайте также: Renault выпустит автономные автобусы

Таким образом, инновационная платформа Renault поможет государственным органам и частным поставщикам предоставлять услуги бесконтактно. Концепт-кар имеет так называемые "модули", которые можно настроить под выполнение различных задач.

Renault заявила, что концепт с модулем здравоохранения (“health pop-up”), уже успешно был применен. Он имеет 21 медицинский параметр, включая 12 инноваций, одним из которых является аватар на основе искусственного интеллекта.

Также интересно: Volkswagen не будет разрабатывать электромобили совместно с Renault

Платформа может предоставлять гражданам профилактику, мониторинг и диагностику заболевания и проводить видеоконсультацию с мед.работниками, где бы они ни были. Цель концепции заключается в том, чтобы переосмыслить процедуру предоставления медицинских услуг.

Французский автопроизводитель планирует делать это, используя преимущества новых возможностей, которые позволяют непрерывно измерять показатели здоровья с помощью различных устройств, обеспечивая при этом конфиденциальность данных пациентов. Кроме медицины, U1st Vision способна выполнять любые другие задачи, поэтому по замыслу Renault, станет отличным активом для поставщиков услуг.

Читайте также: Renault Rafal получил мощную версию PHEV

Концепт-кар будет представлен широкой общественности с 22 по 25 мая на выставке VivaTech. Стенд с платформой будет дополнен элементами виртуальной реальности, поэтому посетители смогут взаимодействовать с ним.