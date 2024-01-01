Renault и Geely объединились для создания новых двигателей

HORSE Powertrain Limited будет проектировать, разрабатывать, производить и продавать гибридные трансмиссии, силовые установки внутреннего сгорания и системы с использованием самых современных технологий, включая двигатели, трансмиссии, гибридные системы и батареи.

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HORSE Powertrain Limited планирует достичь c. 15 миллиардов евро годового дохода и производства c. 5 миллионов единиц силовых агрегатов в год и с первого дня будет иметь полный портфель самых современных технологий силовых агрегатов для обоих партнеров, включая гибридные системы, двигатели внутреннего сгорания, трансмиссии и аккумуляторные решения.

В Renault Group и Geely считают, что для достижения целей, где более половины производимых транспортных средств необходимо сочетание различных технологий трансмиссии, включая высокоэффективные двигатели внутреннего сгорания (ДВС), е-топливо с низким содержанием углерода и водород. Ожидается, что к 2040 году все еще будет полагаться на двигатели внутреннего сгорания.

Благодаря этому проекту как Renault Group, так и Geely получат выгоду от немедленного эффекта масштаба и расширения охвата рынка. Благодаря передаче прав интеллектуальной собственности от Renault Group и Geely, компания HORSE Powertrain Limited теперь полностью автономна в разработке будущих технологий трансмиссии, способных удовлетворить все ожидания рынка, в частности в области альтернативных видов топлива, таких как чистый метанол, этанол и водород.

HORSE Powertrain будет поставлять продукцию многим промышленным потребителям, в частности Renault Group, Geely Auto, Volvo Cars, Proton, Nissan и Mitsubishi Motors Company. Компания готова сотрудничать с клиентами и партнерами во всем мире, чтобы предоставить им комплексные решения в технологиях трансмиссии, и будет приветствовать партнеров для дальнейшего укрепления цепочки создания стоимости.