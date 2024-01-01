Стали известны европейские цены на Renault Captur

Как сообщает Autoevolution, в Британии компактный кроссовер доступен в трех комплектациях с двумя вариантами силовых агрегатов. Базовая версия под названием Evolution имеет такие стандартные функции как светодиодные фары и фонари, тонированные задние окна, датчик дождя, боковые зеркала с подогревом и автоматический кондиционер.

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В этот перечень также входят 7-дюймовая цифровая панель приборов водителя, 10,4-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, панель для беспроводной зарядки смартфона, несколько портов USB-C, 17-дюймовые колесные диски и задние парктроники.

Средняя комплектация Techno стоит от 28 360 долларов и оснащена 18-дюймовыми колесами, рейлингами, дополнительными парктрониками сбоку и спереди, боковыми зеркалами с электроприводом, зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением, модульным полом багажника, 48-цветным контурным освещением, 10,25-дюймовой приборной панелью, мультимедиа со встроенными функциями Google и еще два порта USB-C для заднего ряда.

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Топовая версия Esprite Alpine получила ценник в 35 640 долларов и предлагается с 19-дюймовые легкосплавные диски, двухцветное покрытие краски с черной крышей, особый стиль интерьера салона, алюминиевые спортивные педали, электрические передние сиденья с подогревом, подогрев руля и адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости.

Базовая и средняя комплектации предлагаются с 1,0-литровым двигателем на 90 л.с., или гибридной силовой установкой E-Tech Hybrid 145, тогда как флагманская версия доступна исключительно в версии гибрида.