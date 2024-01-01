Украинец превратил Renault Scenic в полноценный дом на колесах

Как отметил автор, после введения комендантского часа, путешествовать в командировки по стране стало гораздо труднее, ведь ему приходилось ночевать в различных местах, иногда даже в машине.

Читайте также: Украинец хотел обменять поддельные "права" на оригинальные польские

Спать в неподготовленном автомобиле было не очень комфортно, поэтому он решил переоборудовать собственный Scenic в дом на колесах, тратя как можно меньше ресурсов и денег. Чтобы создать удобное рабочее место за компьютером, он несколько изменил крепления сиденья пассажира, чтобы оно могло поворачиваться на 180 градусов.

Когда оно развернуто в направлении заднего ряда, образуется комфортная зона для работы с ноутбуком. К тому же штатный подлокотник в таком случае служит зоной для мышки. Зарядное устройство ноутбука подключается к Ecoflow, который размещен в багажнике, поэтому проблем с питанием в этом доме на колесах нет. Станция подключена к автомобилю через розетку 12В и заряжается, когда авто в движении.

Также интересно: Украинец протестировал Tesla Cybertruck и рассказал о ее недостатках

Также для ноутбука продумана специальная выдвижная полочка. Рабочая зона при необходимости легко трансформируется в спальню – для этого просто нужно постелить кемпинговый коврик. В случае наличия пассажира, размер импровизированной кровати можно увеличить.

Для этого нужно максимально сместить подлокотник и сиденье водителя вперед и разложить второй пол. Портативная электростанция в таком случае убирается в место для ног пассажира. Также в авто есть специальные ячейки и зоны хранения, которые установлены над верхней полочкой багажника.

Читайте также: Почему в Украине наблюдается бум дарений и перерегистраций подержанных автомобилей

Там размещены специальные ниши для одежды и других вещей и отдельная портативная мини кухня, однако, как отметил автор, готовить в салоне на большом огне достаточно опасно, поэтому, обычно, он это делает на улице.

Владелец также отметил, что еще не до конца разработал систему дополнительного внутреннего освещения, поэтому просто использует лампу, которая работает от повербанков. Кроме этого, установлен термометр, отпугиватель насекомых с дополнительными москитными сетками на дверях и крепления для импровизированной “шторы” для ветрового стекла, однако автор добавил, что намерен изменить этот элемент.

Также интересно: Украинцы сделали оригинальный шестиколесный пикап Mercedes-Benz G63: видео

В багажнике организована большая выдвижная полка, которая, обычно, используется как стол. По разные стороны от мини кухни есть так называемая “зона напитков”, где есть кофе и чай и столовые приборы. В багажном отделении также размещена емкость для воды с помпой.

Для сушки вещей или полотенец есть специальный шнурок, а для того, чтобы создать комфортное место для обеда на улице, автор использует полочку для ноутбука.

Она легко вынимается из салона и крепится за скобу замка багажника. Кроме этого, владелец дополнительно фиксирует ее специальной деревянной подставкой, а для того, чтобы удобно сесть за этим столом есть специальные кемпинговые стульчики, которые прячутся под большим выдвижным столом. Напоследок владелец украсил автомобиль фотографиями из собственных путешествий.

Читайте также: Украинцы перестали покупать авто в США

Все эти переработки являются обратными, ведь автор использовал модульную систему планирования, поэтому этот Scenic можно вернуть к заводскому оснащению примерно за 10 минут.