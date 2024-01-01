Украинец хотел обменять поддельные "права" на оригинальные польские

История свежая, имеет всего несколько дней. 42-летний гражданин Украины пришел к вженду варшавского района Беляны, чтобы обменять свои права. Простая процедура обычно много времени не занимает, польские права выписываются чуть ли не автоматически.

Таким образом, купленные в Украине права мужчина хотел "узаконить" в Польше, ведь в другой стране такое удостоверение при обмене выдает государственное учреждение. Об этом факте обмана сообщает Окружное управление полиции Варшавы V.

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Вот только у чиновника возникли некоторые сомнения. При выяснении и более тщательном изучении документа подозрение подтвердилось – подделка. Служащий вызвал полицию, которая и должна была провести более детальное расследование.

После того как 42-летнего мужчину вместе с документами отвезли в полицейский участок, было окончательно установлено: украинские водительские права действительно поддельные. Припертый фактами, мужчина признался, что купил их в Украине, надеясь сделать обмен.

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По сообщению помощника инспектора округа Эльвиры Козловской, мужчину сразу же задержали. По незаконным действиям составлен протокол. Его обвинили сразу по двум статьям – в предоставлении поддельного документа и введение государственного служащего в заблуждение.

За такое деяние штрафом не отделаться, а вот лишиться свободы, вероятно, придется. По польскому законодательству такая попытка "узаконить" фальшивое водительское удостоверение путем обмена может отправить мужчину за решетку на 3 года.