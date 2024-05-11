Украинские водители могут массово покинуть Польшу: названы две причины

Первая мотивация, как пишет Forbes, связана с обещанием Польши репатриировать мужчин призывного возраста в Украину. При этом не исключено, что какая-то часть украинцев мобилизационного возраста вернется сама, поскольку с 18 мая вступает в силу мобилизационный закон.

По приблизительным данным, почти 371 тысяча мужчин призывного возраста нашла убежище в Польше. Журнал отмечает, что пока неизвестно, "продолжит ли Польша временную защиту украинским беженцам после 30 июня", которым с февраля 2022 года предоставлялось разрешение на временное трудоустройство.

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Аналитики Агентства ООН по делам беженцев показывают, что украинцы внесли 0,7-1,1% к ВВП Польши в 2023 году, а в долгосрочной перспективе этот эффект мог бы вырасти до 0,9-1,35%. Однако есть один нюанс. Если военнообязанные беженцы выедут в Украину, любую страну Евросоюза или за его пределы, то это будет иметь "негативные последствия для экономики Польши, обусловленные потерей рабочей силы и уменьшением потребительского рынка".

По состоянию на 1 января 2023 года в Польше количество выданных украинцам удостоверений профессионального водителя достигло 127 389, а это более 79% удостоверений, выписанных иностранным водителям за весь год. Если даже половина из них вернется в Украину или уедет в другие страны ЕС, то транспортная отрасль соседей окажется в критической ситуации.

Вторая причина высвобождения связана с тем, что с 17 июня в Польше вступят в силу новые правила Закона о дорожном движении, обязывающие всех привлеченных к пассажирским перевозкам водителей, в т.ч. таксистов, иметь действующие польские водительские права. Об этом, в частности, уже в нескольких публикациях сообщил информационный портал Польши.

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И хотя большинство украинских водителей-заробитчан права поменяли, еще много наших соотечественников этого не сделала и сейчас занимается переоформлением в отделах коммуникации (wydziały komunikacji), где в эти дни зафиксированы большие очереди. По приблизительным подсчетам, там сейчас десятикратное увеличение иностранцев, в т.ч. украинцев, которые подают заявки на смену водительского удостоверения.

Однако вскоре можно ожидать массовую депортацию украинцев, поскольку Киев и Варшава подписали соглашение об упрощении исполнения судебных решений в обеих странах. Если точнее, то такие "заочные решения за уклонение от мобилизации в Украине могут быть успешно выполнены в Польше".

Об этом в комментарии Forbes заявил специалист по легализации занятости в агентстве по трудоустройству Contrain Group Андрей Арканюк. По его мнению, "существует повышенный интерес к переезду в такие страны, как Германия или Испания, а также за пределы Евросоюза".

Очевидно, это неизбежный факт. Ситуация может заставить некоторых украинцев "пересмотреть свое место жительства в Польше", учитывая, что другие страны региона, в частности Эстония и Германия, исключили репатриацию.

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"Если это произойдет, то произойдет массовый выезд граждан Украины призывного возраста из Польши", – говорит Андрей Арканюк.

Правда, на днях посол Польши в Украине Ярослав Гузы заявил, что его страна, вероятно, "не будет использовать силу для возвращения украинских граждан призывного возраста в Украину, но ожидается, что дискуссия по этому вопросу будет продолжаться между странами ЕС".

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