Українські водії можуть масово покинути Польщу: названо дві причини

Перша мотивація, як пише Forbes, пов’язана з обіцянкою Польщі репатріювати чоловіків призовного віку до України. При цьому не виключено, що якась частина українців мобілізаційного віку повернеться сама, оскільки з 18 травня набуває чинності мобілізаційний закон.

За приблизними даними, майже 371 тисяча чоловіків призовного віку найшла притулок у Польщі. Часопис зазначає, що наразі невідомо, чи "продовжить Польща тимчасовий захист українським біженцям після 30 червня", яким з лютого 2022 року надавався дозвіл на тимчасове працевлаштування.

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Аналітики Агентства ООН у справах біженців показують, що українці внесли 0,7-1,1% до ВВП Польщі у 2023 році, а в довгостроковій перспективі цей ефект міг би зрости до 0,9-1,35%. Однак є один нюанс. Якщо військовозобов’язані біженці виїдуть до України чи в будь-яку країну Євросоюзу або за його межі, то це матиме "негативні наслідки для економіки Польщі, зумовлені втратою робочої сили та зменшенням споживчого ринку".

Станом на 1 січня 2023 року в Польщі кількість виданих українцям посвідчень професійного водія сягнуло 127 389, а це понад 79% посвідчень, виписаних іноземним водіям за весь рік. Якщо навіть половина з них повернеться в Україну чи виїде в інші країни ЄС, то транспортна галузь сусідів опиниться в критичній ситуації.

Друга причина вивільнення пов’язана з тим, що з 17 червня у Польщі набудуть чинності нові правила Закону про дорожній рух, що зобов’язують усіх залучених до пасажирських перевезень водіїв, у т.ч. таксистів, мати чинні польські водійські права. Про це, зокрема, уже в кількох публікаціях повідомив інформаційний портал Польщі.

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І хоча більшість українських водіїв-заробітчан права поміняли, ще достатньо наших співвітчизників цього не зробила й нині займається переоформленням у відділах комунікації (wydziały komunikacji), де у ці дні зафіксовано великі черги. За приблизними підрахунками, там нині десятикратне збільшення іноземців, у т.ч. українців, які подають заявки на зміну водійського посвідчення.

Однак невдовзі можна очікувати масову депортацію українців, оскільки Київ і Варшава підписали угоду про спрощення виконання судових рішень в обох країнах. Якщо точніше, то такі "заочні рішення за ухилення від мобілізації в Україні можуть бути успішно виконані в Польщі".

Про це в коментарі Forbes заявив фахівець з легалізації зайнятості в агентстві з працевлаштування Contrain Group Андрій Арканюк. На його думку, "існує підвищений інтерес до переїзду до таких країн, як Німеччина чи Іспанія, а також за межі Євросоюзу".

Вочевидь, це неминучий факт. Ситуація може змусити деяких українців "переглянути своє місце проживання в Польщі", враховуючи, що інші країни регіону, зокрема Естонія та Німеччина, виключили репатріацію.

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"Якщо це станеться, то станеться масовий виїзд громадян України призовного віку з Польщі", – каже Андрій Арканюк.

Щоправда, цими днями посол Польщі в Україні Ярослав Гузи заявив, що його країна, ймовірно, "не буде використовувати силу для повернення українських громадян призовного віку до України, але очікується, що дискусія щодо цього питання триватиме між країнами ЄС".

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