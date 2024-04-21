І хоча гроші в чужій кишені рахувати не прийнято, Польський інститут автомобільного транспорту зробив аналіз торішньої заробітної плати водіїв комерційного транспорту.

Аналітики згаданої установи, що в абревіатурі іменується як PITD, за основу взяли реальні опитування водіїв. В обробку увійшли відповіді 800 осіб, з яких 90% – водії вантажного транспорту, а решта 10% – автобусів та спецтехніки.

Як з’ясувалося, середня сума місячної зарплати становить 8000 злотих, тобто десь в межах 77,7 тис. грн. Це майже на 4% більше, ніж у 2022 році. Третина опитаних водіїв мали дохід понад 9000 злотих на місяць (87,3 тис. грн), але це ті, хто працює на міжнародних рейсах.

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Загалом темпи зростання зарплат професійних водіїв уповільнилися. Попри це, 45% водіїв повідомили про збільшення зарплати порівняно з 2022 роком, тоді як лише 12% повідомили про зменшення – вдвічі більше, ніж у попередньому випуску дослідження.

Тут варто зазначити, що існує великий контраст в зарплаті водіїв відносно вікової категорії. Аналіз показує, що найвищий дохід у водіїв віком 18-25 і 31-40 років. Найнижчий показник зарплатні у людей 41-50 років і старше 50 років.

Героїня однієї з публікацій Авто24 польська перевізниця Івона Блехарчик на зарплату жодного разу не скаржилася, але хвалиться іншим: протягом 13 років за кермом магістральної фури об’їздила всі європейські країни, де в години дозвілля відвідує найкращі історичні та архітектурні пам'ятки, інші визначні місця. Фото: Маріуш Гжелак

Водії тримаються робочого місця, оскільки головним мотиваційним фактором є не тільки висока зарплата, а й можливість знайомства з новими місцями та людьми. І тільки на другому місці опинилася зарплата. Проте частка водіїв, які задоволені своєю роботою, на кілька відсотків нижча, ніж рік тому. З кожним роком ця кількість зменшується, що повинно занепокоїти всю індустрію TSL.

"Наше дослідження показує, що участь жінок у спільноті професійних водіїв поступово зростає. У цьогорічному випуску дослідження аж 19% респондентів були жінками, що стало рекордом. Для порівняння, роком раніше їх звернулося лише 2%. Це дуже гарна новина для індустрії TSL, чому ми дуже раді. Однак на ринку праці водіїв ще багато чого потрібно зробити", – розповідає президент Польського інституту автомобільного транспорту Юстина Свєбода.

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Водії не люблять свою роботу "через розлуку з близькими, недостатню кількість паркувальних місць, санітарні умови та небезпеки на дорозі". Є один тривожний симптом: у відповідях на питання, чому водії не люблять свою роботу, на першому місці стояв стрес, чого раніше за все опитування не було.

Найбільше водіїв польських транспортних компаній турбує стрес, брак місць для паркування, розлука з близькими, довгий робочий день і відсутність санітарії. Фото: images.unsplash.com

Середній заробіток за роботу з понеділка по п’ятницю з вихідними в суботу та неділю становить 7000 злотих (67,7 тис. грн), у системі 2/1 – 8700 злотих (84,4 тис. грн), а в системі 4/1 – 9250 злотих (89,7 тис. грн). Водії бюджетної сфери та місцевого транспорту отримують 5500 - 6000 злотих (48 521 - 58 223 грн).

Чи привабливі ці заробітки для водіїв? 48 відсотків респондентів кажуть, що ні. Це на 10% вищий показник, ніж у 2022 році.