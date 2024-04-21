И хотя деньги в чужом кармане считать не принято, Польский институт автомобильного транспорта сделал анализ прошлогодней заработной платы водителей коммерческого транспорта.

Аналитики упомянутого учреждения, что в аббревиатуре именуется как PITD, за основу взяли реальные опросы водителей. В обработку вошли ответы 800 человек, из которых 90% – водители грузового транспорта, а остальные 10% – автобусов и спецтехники.

Как выяснилось, средняя сумма месячной зарплаты составляет 8000 злотых, то есть где-то в пределах 77,7 тыс. грн. Это почти на 4% больше, чем в 2022 году. Треть опрошенных водителей имели доход более 9000 злотых в месяц (87,3 тыс. грн), но это те, кто работает на международных рейсах.

Читайте также Польские перевозчики начинают увольнять водителей: известна причина

В целом темпы роста зарплат профессиональных водителей замедлились. Несмотря на это, 45% водителей сообщили об увеличении зарплаты по сравнению с 2022 годом, тогда как только 12% сообщили об уменьшении – вдвое больше, чем в предыдущем выпуске исследования.

Здесь стоит отметить, что существует большой контраст в зарплате водителей относительно возрастной категории. Анализ показывает, что самый высокий доход у водителей в возрасте 18-25 и 31-40 лет. Самый низкий показатель зарплаты у людей 41-50 лет и старше 50 лет.

Героиня одной из публикаций Авто24 польская перевозчица Ивона Блехарчик на зарплату ни разу не жаловалась, но хвастается другим: в течение 13 лет за рулем магистральной фуры объездила все европейские страны, где в часы досуга посещает лучшие исторические и архитектурные памятники, другие достопримечательности. Фото: Мариуш Гжелак

Водители держатся рабочего места, поскольку главным мотивационным фактором является не только высокая зарплата, но и возможность знакомства с новыми местами и людьми. И только на втором месте оказалась зарплата. Однако доля водителей, которые довольны своей работой, на несколько процентов ниже, чем год назад. С каждым годом это количество уменьшается, что должно обеспокоить всю индустрию TSL.

"Наше исследование показывает, что участие женщин в сообществе профессиональных водителей постепенно растет. В нынешнем выпуске исследования аж 19% респондентов были женщинами, что стало рекордом. Для сравнения, годом ранее их обратилось лишь 2%. Это очень хорошая новость для индустрии TSL, чему мы очень рады. Однако на рынке труда водителей еще многое нужно сделать", – рассказывает президент Польского института автомобильного транспорта Юстина Свебода.

Читайте также Польша передала для ВСУ целый батальон бронемашин БМП-1

Водители не любят свою работу "из-за разлуки с близкими, недостаточного количества парковочных мест, отсутствия санитарных условий и многих опасностей на дороге". Есть один тревожный симптом: в ответах на вопрос, почему водители не любят свою работу, на первом месте стоял стресс, чего раньше за весь опрос не было.

Больше всего водителей польских транспортных компаний беспокоит стресс, нехватка парковочных мест, разлука с близкими, долгий рабочий день и отсутствие санитарии. Фото: images.unsplash.com

Средний заработок за работу с понедельника по пятницу с выходными в субботу и воскресенье составляет 7000 злотых (67,7 тыс. грн), в системе 2/1 – 8700 злотых (84,4 тыс. грн), а в системе 4/1 – 9250 злотых (89,7 тыс. грн). Водители бюджетной сферы и местного транспорта получают 5500 - 6000 злотых (48 521 - 58 223 грн).

Привлекательны ли эти заработки для водителей? 48 процентов респондентов говорят, что нет. Это на 10% выше показатель, чем в 2022 году.