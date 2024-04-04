Польские перевозчики оказались на пороге кризиса и массовых увольнений: дефицит грузов и значительное падение ставок будет побуждать транспортные компании увольнять до трети и более водителей уже с апреля.

Кризис транспортной отрасли начал обостряться с первых дней весны и будет развиваться. Об этом со ссылкой на отчет Manpower Group сообщает специализированный ресурс 40ton.net. Отмечается, что настроения предпринимателей перед вызовами этого квартала не очень позитивные.

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В выборочном опросе компании транспортной и логистической отрасли относительно их планов трудоустройства ответы были неоднозначны. Как выяснилось, 34 процента предпринимателей признали, что "вероятно сократят количество работников во втором квартале этого года". Это не очень утешительный показатель для транспортного сектора страны.

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Впрочем, треть не будет нарушать штатную целостность, о сохранении текущего штата заявили 36 процентов компаний. И лишь 29 процентов транспортных предприятий рассчитывают на дополнительную занятость. Остальные компании не смогли определиться.

Общий баланс таков: на 5 процентов больше планируется уволить работников, чем нанять дополнительных людей. Для Польши, где транспортный сектор один из самых мощных в Европе, это тревожный кризисный симптомом.

Если в 2022 году польские автоперевозчики выполнили 43,4% всех каботажных перевозок Евросоюза, то сейчас этот сегмент транспортных услуг освоить будет слишком сложно. Иллюстративное фото: IRU

Manpower Group отмечает, что настроение в транспортно-логистической отрасли ухудшилось довольно внезапно. Предыдущие исследования показывали, что всего три месяца назад ситуация была прямо противоположной: на 18 процентов больше компаний планировали увеличить штат, чем сокращать. Такой же позитивный взгляд на эту тему сохранялся на протяжении прошлого года.

И хотя официально об этом нигде не говорится, частично на такое состояние ухудшения повлияли забастовки водителей и фермеров с блокированием дорог на пограничных пунктах пропуска.

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