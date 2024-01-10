Блокировка границ не проходит бесследно как для международных перевозчиков, так и для рынка грузовиков. В последнее время количество купленных "траков" и прицепов для них снижалось, а в декабре вообще упало до наименьшего в году объема.

Динамика рынка седельных тягачей

В декабре 2023 года украинцы приобрели 2,1 тысячи новых и подержанных седельных тягачей. Это на 39,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 14,6% меньше, чем в ноябре-2023, утверждают Эксперты Института исследований авторынка.

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Доля внутренних продаж составила 54,9%, импорта бывших в употреблении седельных тягачей – 38,8%. Суммарная доля "траков" с пробегом при этом составила 93,7%. Новыми приобрели 6,2% седельных тягачей, что в количественном измерении равняется 129 штук.

Динамика продаж седельных тягачей в Украине, декабрь 2022 - декабрь 2023

На диаграмме видно, как на протяжении 2023 года спрос на седельные тягачи постепенно снижался. Декабрь установил антирекорд - наименьший объем торгов в этом сегменте с начала года.

Один из факторов, объясняющий этот процесс – удовлетворение потребностей перевозчиков в транспортных средствах, которых еще год назад ощущался дефицит, ведь после полномасштабного вторжения рф в Украину основным транспортом для экспорта-импорта товаров стал автомобильный. Однако, вероятно, следует и дальше ожидать снижения спроса как на седельные тягачи, так и на полуприцепы к ним, поскольку имеем второй негативный фактор: бизнес украинских перевозчиков ощутимо страдает от блокирования так называемыми "активистами" границ с несколькими странами, где в очередях стоят тысячи наших "фур". Поэтому часть из них, очевидно, не настроена прямо сейчас расширять свой парк недешевыми автомобилями, приспособленными для международных перевозок.

Самые популярные тягачи

Самым популярным седельным тягачом на внутреннем рынке в Украине уверенно остается DAF XF. Сделок по купле-продаже таких моделей заключили 333 шт. На втором месте MAN TGX (125 шт.), третий - Volvo FH (122 шт.). Кроме этих моделей также в пятерку тягачей с самым высоким спросом вошли Reault Magnum и Premium (111 и 95 шт. соответственно).

Кстати в ноябре спрос на подержанные авто вырос

В декабре первенство среди "пригнанных" тягачей получил MAN TGX (227 шт.), который сместил на вторую позицию лидера предыдущего месяца DAF XF (225 шт.) На третьем месте продолжает находиться Volvo FH (130 шт.), на четвертом - Scania R-Series (68 шт.). Замыкает первую пятерку Mercedes-Benz Actros (42 шт.).

Среди новых моделей украинские перевозчики чаще всего покупали MAN TGX (56 шт.). На втором месте Volvo FH (28 шт.), на третьей позиции - Scania S-серии (11 шт.). На четвертом месте DAF XF (9 шт.), на пятом – Scania R-Series (7 шт.).

Рынок полуприцепов

Вслед за сегментом седельных тягачей, в декабре активность рынка в сегменте полуприцепов снизилась. За месяц украинцы приобрели 2,1 тысячи новых и подержанных полуприцепов. Это на существенные 39,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого 2022 года, и на 21,4% меньше, чем в ноябре-2023.



Динамика продаж полуприцепов в Украине, декабрь 2022 - декабрь 2023

По итогам декабря 56,4% от всех полуприцепов купили на внутреннем рынке (1,2 тыс. сделок). Из-за границы привезли 798 подержанных полуприцепов, что составило 37,4% от общего количества.

Новыми приобрели 6,2% полуприцепов (133 шт.). Из этого числа 28 изготовили в Украине, а остальные 105 шт. были импортированы новыми из-за рубежа.

Наибольший спрос наблюдался на внутреннем рынке в декабре на полуприцепы-самосвалы. Таких приобрели 21%, или 253 шт. количественно. Также не теряют популярности контейнеровозы (13,9%, 167 шт.) и бортовые тентованные полуприцепы (12,1%, 145 шт.). В этот Топ-5 также попали бортовые полуприцепы (9,3%, 112 шт.) и рефрижераторы (108 шт., 9%).

Среди производителей лидером внутреннего рынка полуприцепов остается немецкий Shmitz. Среди всех полуприцепов их было 20,5% (247 шт.) Второе и третье места заняли также немецкие бренды - Krone (140 шт., 11,6%) и Koegel (125 шт., 10,4%) соответственно. На четвертом месте разместился австрийский Schwarzmuller (67 шт., 5,6%), а на пятом - Wielton (36 шт., 3%).

Из-за границы в течение декабря 2023 года чаще всего привозили тентованные полуприцепы (31,8%, 254 шт.), тентованные платформы (13,2%, 105 шт.), и контейнеровозы (12,7%, 101 шт.). В пятерку самых популярных по типу также вошли самосвалы (12%, 96 шт.), и рефрижераторы (11,7%, 93 шт.).

Первой в перечне самых популярных подержанных полуприцепов, привезенных из-за границы, стала марка Shmitz. Ее доля снова выросла и составила 37,3% (298 шт.). Второе место заняла продукция Krone (111 шт., 13,9%). На третьем месте расположился Koegel (91 шт., 11,4%), на четвертом - Schwarzmueller (31 шт., 3,9%). Замыкает пятерку Magyar (15 шт., 1,9%).

Подавляющую часть всех новых полуприцепов, купленных в декабре, составляют самосвалы (48 шт., 36,1%). Еще 14,3% в этом сегменте рынка заняли тентованные полуприцепы (19 шт.). Третье место с долей 12,8% (17 шт.) заняли цистерны, четвертое - цистерны для опасных грузов (14 шт., 10,5%). Также покупали рефрижераторы (9 шт., 6,8%).

Рейтинг производителей новых полуприцепов в дальнейшем возглавляет немецкий Shmitz (30,8%, 41 шт.), снова увеличив свою долю, хотя уменьшив количественное присутствие. Второе место у Wielton (18 шт., 13,5%), третье у Everlast (15 шт., 11,3%), четвертое заняли продукты марки Van Hool (10 шт., 7,5%). Замыкает первую пятерку Mega с итогом 6,8% и 9 полуприцепами.

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