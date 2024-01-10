Блокування кордонів не проходить безслідно як для міжнародних перевізників, так і для ринку вантажівок. Останнім часом кількість куплених "траків" та причепів для них знижувалася, а в грудні взагалі впала до найменшого у році обсягу.

Динаміка ринку сідлових тягачів

У грудні 2023 року українці придбали 2,1 тисячі нових та вживаних сідлових тягачів. Це на 39,8% менше, ніж за аналогічний період 2022 року, та на 14,6% менше, ніж у листопаді-2023, стверджують Експерти Інституту досліджень авторинку.

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Частка внутрішніх продажів склала 54,9%, імпорту вживаних сідлових тягачів — 38,8%. Сумарна частка «траків» з пробігом при цьому склала 93,7%. Новими придбали 6,2% сідлових тягачів, що в кількісному вимірі дорівнює 129 штук.

Динаміка продажів сідлових тягачів в Україні, грудень 2022 — грудень 2023

На діаграмі видно, як впродовж 2023 року попит на сідлові тягачі поступово знижувався. Грудень встановив антирекорд — найменший обсяг торгів у цьому сегменті від початку року.

Один із чинників, який пояснює це — задоволення потреб перевізників у транспортних засобах, яких ще рік тому відчувався дефіцит, адже після повномасштабного вторгнення рф в Україну основним транспортом для експорту-імпорту товарів став автомобільний. Проте, ймовірно, слід і далі очікувати зниження попиту як на сідлові тягачі, так і на напівпричепи до них, оскільки маємо другий, досі не ліквідований негативний чинник: бізнес українських перевізників відчутно потерпає від блокування так званими «активістами» кордонів з кількома країнами, де у чергах стоять тисячі наших «фур». Тож частина із них, вочевидь, не налаштована просто зараз розширювати свій парк недешевими автомобілями, пристосованими для міжнародних перевезень.

Найпопулярніші тягачі

Найпопулярнішим сідловим тягачем на внутрішньому ринку в Україні впевнено залишається DAF XF. Угод щодо купівлі-продажу таких моделей уклали 333 шт. На другому місці MAN TGX (125 шт.), третій — Volvo FH (122 шт.). Крім цих моделей також до п’ятірки тягачів з найвищим попитом увійшли Reault Magnum та Premium (111 та 95 шт. відповідно).

До речі в листопаді попит на вживані авто виріс

У грудні першість серед «пригнаних» тягачів отримав MAN TGX (227 шт.), який змістив на другу позицію лідера попереднього місяця DAF XF (225 шт.).На третьому місці надалі перебуває Volvo FH (130 шт.), на четвертому — Scania R-Series (68 шт.). Замикає першу п’ятірку Mercedes-Benz Actros (42 шт.).

Серед нових моделей українські перевізники найчастіше купували MAN TGX (56 шт.). На другому місці Volvo FH (28 шт.), на третій позиції — Scania S-серії (11 шт.). На четвертому місці DAF XF (9 шт.), на п’ятому – Scania R-Series (7 шт.).

Ринок напівпричепів

Вслід за сегментом сідлових тягачів, у грудні активність ринку в сегменті напівпричепів знизилася. За місяць українці придбали 2,1 тисячі нових та вживаних напівпричепів. Це на суттєві 39,2% менше, ніж за аналогічний період минулого 2022 року, та на 21,4% менше, ніж у листопаді-2023.



Динаміка продажів напівпричепів в Україні, грудень 2022 — грудень 2023

За підсумками грудня 56,4% від усіх напівпричепів купили на внутрішньому ринку (1,2 тис. угод). З-за кордону привезли 798 вживаних напівпричепів, що склало 37,4% від загальної кількості.

Новими придбали 6,2% напівпричепів (133 шт.). З цього числа 28 виготовили в Україні, а решта 105 шт. були імпортовані новими з-за кордону.

Найбільший попит спостерігався на внутрішньому ринку у грудні на напівпричепи-самоскиди. Таких придбали 21%, або 253 шт. кількісно. Також не втрачають популярності контейнеровози (13,9%, 167 шт.) та бортові тентовані напівпричепи (12,1%, 145 шт.). До цього Топ-5 також потрапили бортові напівпричепи (9,3%, 112 шт.) та рефрижератори (108 шт., 9%).

Серед виробників лідером внутрішнього ринку напівпричепів залишається німецький Shmitz. Серед усіх напівпричепів їх було 20,5% (247 шт.).Друге і третє місця зайняли також німецькі бренди — Krone (140 шт., 11,6%) та Koegel (125 шт., 10,4%) відповідно. На четвертому місці розмістився австрійський Schwarzmuller (67 шт., 5,6%), а на п’ятому — Wielton (36 шт., 3%).

З-за кордону протягом грудня 2023 року найчастіше привозили тентовані напівпричепи (31,8%, 254 шт.), тентовані платформи (13,2%, 105 шт.), та контейнеровози (12,7%, 101 шт.). До п’ятірки найпопулярніших за типом також увійшли самоскиди (12%, 96 шт.), та рефрижератори (11,7%, 93 шт.).

Першою в переліку найпопулярніших вживаних напівпричепів, привезених з-за кордону, стала марка Shmitz. Її частка знову зросла й склала 37,3% (298 шт.). Друге місце посіла продукція Krone (111 шт., 13,9%). На третьому місці розташувався Koegel (91 шт., 11,4%), на четвертому — Schwarzmueller (31 шт., 3,9%). Замикає п’ятірку Magyar (15 шт., 1,9%).

Переважну частину усіх нових напівпричепів, куплених у грудні, складають самоскиди (48 шт., 36,1%). Ще 14,3% у цьому сегменті ринку зайняли тентовані напівпричепи (19 шт.). Третє місце з часткою 12,8% (17 шт.) зайняли цистерни, четверте — цистерни для небезпечних вантажів (14 шт., 10,5%). Також купували рефрижератори (9 шт., 6,8%).

Рейтинг виробників нових напівпричепів надалі очолює німецький Shmitz (30,8%, 41 шт.), знову збільшивши свою частку, хоча зменшивши кількісну присутність. Друге місце у Wielton (18 шт., 13,5%), третє в Everlast (15 шт., 11,3%), четверте зайняли продукти марки Van Hool (10 шт., 7,5%). Замикає першу п’ятірку Mega з підсумком 6,8% та 9 напівпричепами.

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