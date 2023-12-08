Українці купили рекордну з серпня минулого року кількість імпортованих вживаних авто.

Впродовж листопада український автопарк поповнили понад 21,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з жовтнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 3%. Відносно показника листопада минулого року попит на імпортовані авто з пробігом зріс на 46%. Отже, минуломісячне поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 16 місяців.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 44%. Далі йдуть: дизельні – 31%; електромобілі – 16%; авто з ГБО – 6%; гібриди – 3%.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf - 1511 од.;

Renault Megane - 1261 од.;

Skoda Octavia - 894 од.;

Volkswagen Passat - 728 од.;

Nissan Leaf - 515 од.;

Volkswagen Tiguan - 466 од.;

Audi A4 - 421 од.;

Nissan Qashqai - 419 од.;

Ford Focus - 403 од.;

Audi Q5 - 399 од.

Середній вік вживаних машин, що у листопаді перейшли на українські номери, становить 9 років.

Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 191 тис. уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону, що у 3,5 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.