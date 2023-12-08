Українці купили рекордну з серпня минулого року кількість імпортованих вживаних авто.
Впродовж листопада український автопарк поповнили понад 21,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром.
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У порівнянні з жовтнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 3%. Відносно показника листопада минулого року попит на імпортовані авто з пробігом зріс на 46%. Отже, минуломісячне поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 16 місяців.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 44%. Далі йдуть: дизельні – 31%; електромобілі – 16%; авто з ГБО – 6%; гібриди – 3%.
До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf - 1511 од.;
- Renault Megane - 1261 од.;
- Skoda Octavia - 894 од.;
- Volkswagen Passat - 728 од.;
- Nissan Leaf - 515 од.;
- Volkswagen Tiguan - 466 од.;
- Audi A4 - 421 од.;
- Nissan Qashqai - 419 од.;
- Ford Focus - 403 од.;
- Audi Q5 - 399 од.
Середній вік вживаних машин, що у листопаді перейшли на українські номери, становить 9 років.
Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 191 тис. уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону, що у 3,5 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.