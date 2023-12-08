Украинцы купили рекордное с августа прошлого года количество импортированных подержанных авто.

В течение ноября украинский автопарк пополнили более 21,7 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за границы, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с октябрем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 3%. Относительно показателя ноября прошлого года спрос на импортируемые авто с пробегом вырос на 46%. Итак, прошломесячное пополнение автопарка страны подержанными авто стало крупнейшим за последние 16 месяцев.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 44%. Далее следуют: дизельные – 31%; электромобили – 16%; авто с ГБО – 6%; гибриды – 3%.

В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf - 1511 ед.;

Renault Megane - 1261 ед.;

Skoda Octavia - 894 ед.;

Volkswagen Passat - 728 ед.;

Nissan Leaf - 515 ед.;

Volkswagen Tiguan - 466 ед.;

Audi A4 - 421 ед.;

Nissan Qashqai - 419 ед.;

Ford Focus - 403 ед.;

Audi Q5 - 399 ед.

Средний возраст подержанных машин, что в ноябре перешли на украинские номера, составляет 9 лет.

Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 191 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы, что в 3,5 раза больше реализации новых авто за тот же период.