Государственные исполнители смогут приостанавливать действие водительских удостоверений. Законопроект, который это регламентирует, уже включен в повестку дня Верховной Рады.

Проект закона №8082, регламентирующий новые категории водительского удостоверения, порядок их получения и прекращения действия уже получил положительное заключение профильных комитетов и 7 февраля включен в повестку дня Верховной Рады.

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Приостанавливать действие водительского удостоверения смогут сотрудники исполнительной службы – например, за долги, неуплаченные штрафы, алименты. Информация о лицах, лишенных права управления транспортными средствами или временно ограниченных в праве управления транспортными средствами, будет вноситься в Единый государственный реестр Министерства внутренних дел Украины.

Право на управление транспортными средствами временно ограничиваться в случае открытия в отношении лица соответствующего исполнительного производства.

Также законопроектом предлагаются следующие категории водительских удостоверений:

АМ - мопеды. Двухколесные или трехколесные транспортные средства, максимальная конструктивная скорость которых не превышает 45 километров, рабочий объем двигателя не превышает 50 куб., или максимальная номинальная мощность не превышает 4 кВт в случае использования электродвигателя.

А1 - мотоциклы. Двухколесные транспортные средства рабочий объем двигателя превышает 50 куб. сантиметров, но не превышает 125 куб. сантиметров, максимальная номинальная мощность не превышает 11 кВт.

А2 - мотоциклы. Двухколесные транспортные средства мощность которых превышает 11 кВт, но не превышает 35 кВт.

А - мотоциклы. Двухколесные транспортные средства мощность которых превышает 35 кВт.

В - автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов, не более чем 8 пассажиров, кроме водителя.

ВЕ - составы транспортных средств, состоящий из тягача категории В и прицепа или полуприцепа, разрешенная максимальная масса прицепа или полуприцепа не превышает 3500 килограммов.

С1 - автомобили, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, но не превышает 7500 килограммов, не более чем 8 пассажиров, кроме водителя.

С1Е - составы транспортных средств, состоящий из тягача категории С1 и прицепа, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов и не превышает 12 000 килограммов.

С - автомобили, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограмм и которые спроектированы и сконструированы для перевозки не более чем 8 пассажиров, кроме водителя. Транспортные средства этой категории могут быть соединены с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов.

СЕ - составы транспортных средств, состоящие из тягача категории С и прицепа или полуприцепа, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов.

D1 - автомобили, спроектированы и сконструированы для перевозки более чем 8, но не более чем 16 пассажиров, кроме водителя, с максимальной длиной не более 8 метров. Транспортные средства этой категории могут быть совмещены с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов.

D1Е - составы транспортных средств, состоящие из тягача категории D1 и прицепа, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов.

D - автомобили, спроектированы и сконструированы для перевозки более чем 8 пассажиров, кроме водителя. Транспортные средства этой категории могут быть соединены с прицепом, разрешенная максимальная масса 9 которого не превышает 750 килограммов.

DЕ - составы транспортных средств, состоящие из тягача категории D и прицепа, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов.

Тm - трамвай.

Tb - троллейбус.

Также законопроект уменьшает срок действия водительских удостоверений:

Право на управление транспортными средствами категорий АМ, А1, А2, А, В1, В и ВЕ предоставляется на 10 лет.

Право на управление транспортными средствами категорий С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1Е, D, DЕ, ТЬ и Tm предоставляется на 5 лет.

Среди других интересных новаций – увеличение возраста претендентов для получения "прав" на мотоцикл. Открыть категорию А разрешается лицам, достигшим 20-летнего возраста и имеющим навыки управления транспортным средством категории А2 не менее 2 лет (требование к наличию навыков не применяется, если лицо имеет возраст не менее 24 лет). Мопедами и легкими мотоциклами (А1) можно управлять с 16 лет. Легковушками с 18 лет. Грузовиками и автобусами с 21 и 24 лет соответственно.