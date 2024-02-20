На сайте украинского парламента появился законопроект, который предусматривает усиление контроля за автомобильными перевозками со стороны Укртрансбезопасности.

В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона Украины № 11025 относительно расширения полномочий Укртрансбезопасности. Он предусматривает усиление ответственности за нарушение порядка перевозки пассажиров автомобильным транспортом.

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"Законопроект устраняет пробелы в законодательстве, которые дают возможность нелегальным перевозчикам избегать ответственности", - отмечают в Укртрансбезопасности.



Эта организация должна получить право привлекать к ответственности водителей транспортных средств, которые осуществляют перевозки пассажиров без документов на основании которых осуществляются перевозки и без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования.



Законопроект разработан в 2023 году рабочей группой, в состав которой вошли народные депутаты Украины, министерства восстановления, Укртрансбезопасности, судебной власти, представители высших учебных заведений и представители общественных организаций.