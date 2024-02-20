На сайті українського парламенту з’явився законопроект, який передбачає посилення контролю за автомобільними перевезеннями зі сторони Укртрансбезпеки.

У Верховній Раді зареєстровано проект Закону України № 11025 щодо розширення повноважень Укртрансбезпеки. Він передбачає посилення відповідальності за порушення порядку перевезення пасажирів автомобільним транспортом.

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«Законопроект усуває прогалини в законодавстві, які дають можливість нелегальним перевізникам уникати відповідальності», - зазначають в Укртрансбезпеці.



Ця організація має отримати право притягати до відповідальності водіїв транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів без документів, на підставі яких здійснюються перевезення, та без державної реєстрації як суб’єкта господарювання.



Законопроект розроблено у 2023 році робочою групою, до складу якої увійшли народні депутати України, міністерства відновлення, Укртрансбезпеки, судової влади, представники вищих навчальних закладів та представники громадських організацій.