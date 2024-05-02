Аналітики експертного центру ManpowerGroup провели дослідження і дійшли до висновку, що кожна третя компанія сфери логістики й транспорту Польщі у другому кварталі цього року планує звільнити працівників.

Критична ситуація на ринку транспортно-логістичних послуг ставить польську індустрію перевезень в незручні умови. І хоча це офіційно не пов’язується з нещодавнім майже піврічним блокуванням автоперевізниками польсько-українського кордону, вантажовідправники без особливого галасу та реклами вдалися до послуг більш стабільних транспортних компаній Європи.

Через відсутність замовлень польські оператори автоперевезень втрачають здатність конкурувати з великими підприємствами з інших європейських країн. Цю новину поширила митна агенція AC Porath.

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Про не дуже приємні виклики часу йдеться у звіті "Індустрія TSL перед обличчям автоматизації та війни", який опублікував Польський економічним інститутом. Саме тому сектор перевезень кинувся шукати не лише варіанти економії та заощаджень, але й орієнтуватися на сучасні бізнес-рішення. Щоправда, готових рішень експерти не дають, вони лише констатують факт.

Згідно зі звітом "ManpowerGroup Employment Outlook Barometer", з 1 квітня по 30 червня цього року 34 відсотки компанії з індустрії TSL будуть звільняти персонал. Якщо точніше, то фактично кожна третя компанія піде на скорочення штату.

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Автори дослідження констатували, що "плани найму персоналу компаній з транспортної, логістичної та автомобільної галузей безумовно менш оптимістичні, ніж раніше". Такий висновок вийшов без традиційного прогнозу на перспективу, що свідчить про кризову ситуацію і непередбачувані її наслідки.

Виклики, з якими зіткнулася польська індустрія транспортно-логістичних послуг:

нестабільна геополітична ситуація;

стагнація, яка триває вже кілька місяців, і все ще погані економічні перспективи;

блокади кордонів і страйки призвели до підвищення тарифів на автомобільний транспорт;

побоювання щодо втрати фінансової ліквідності;

збільшення кількості стягнень боргів компаніями галузі TSL;

зміни в нормативних актах всередині ЄС і з третіми країнами, які необхідно адаптувати;

зміни в підходах європейських імпортерів, які починають уникати Польщі як перевалочного центру, сприяють портам Копер і Трієст.

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Про тривожний стан справ свідчить і те, що Західнопоморська асоціація автоперевізників (ZSPD) та вісім інших асоціацій напряму звернулися з відкритим листом до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з вимогою тимчасово призупинити видачу ліцензій новим компаніям. Про яких нових ліцензіатів може йти мова, розмірковують перевізники, коли вже діючим компаніям у секторі транспортно-логістичних послуг TSL не вистачає обсягів перевезень та замовників на транспортні послуги.