Цьогорічні страйки польських фермерів з початком весняно-польових робіт поступово почнуть спадати, оскільки справжнім фермерам трактори все більше потрібні на сівбі, садінні та догляді за рослинами.

Експерти прогнозують, що на акціях протесту організатори залишать орендовану та малопридатну стару техніку, яка вже своє відходила. Справні трактори нині в дефіциті, не кажучи вже про нові надходження сільгосптехніки, попит на яку в першому кварталі знизився на майже на 19%.

Якщо торік з 1 січня по 31 березня у Польщі зареєстрували 2 505 сільськогосподарських машин, то нині за такий же календарний період фермери поставили на облік лише 2 037 одиниць. Різниця у 18,7% доволі суттєва.

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Як зазначають експерти AgroPolska, перший квартал цього року "пройшов у тенденції до зниження нових тракторів і причепів". Фермери все частіше переходять на вживані трактори.

Лютий в реєстрації сільгоспмашин був найгіршим за останні 5 років, на облік поставили лише 528 тракторів. На думку експертів, цей показник не сильно подіє на аграрне виробництво, але з часом проявиться, бо тенденція спаду йде ще з минулого року.

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Торік польський ринок тракторів впав на 12%, зареєстровано лише 10 311 одиниць. Це п’яте місце в Європі, яка в цілому по реєстрації тракторів тримається стабільно. Найкращу результативність там показали Франція, де минулого року купили 35 665 одиниць (+2,3%), та Німеччина, яка поставила на облік на 5 320 тракторів менше.