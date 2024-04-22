З різницею у кілька хвилин прикордонна та митна служби України повідомили про розблокування польськими фермерами пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

Міжнародний автомобільний пункт пропуску пункт пропуску практично простоював з 9 лютого. О 13:40 22 квітня фермери повністю зняли облогу, що відразу ж поновило повноцінне функціювання митно-прикордонних постів по обидві сторони кордону.

Нині, як повідомляють Держслужби обох наших відомств, МАПП “Ягодин” та з протилежного боку “Дорогуськ” оформлення та пропуск через кордон ТЗ в обох напрямках здійснюють у звичному робочому режимі.

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Найближчої доби пункт пропуску “Ягодин” планує вийти на доблокадні показники оформлення вантажного та пасажирського транспорту. Весь посадовий штат прикордонників та митників уже долучений до змінної роботи.

Також в штатному режимі працюють ветеринарні, фітосанітарні та інші служби й структурні підрозділи транспортного переходу.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня польський прем'єр-міністр Дональд Туск закликав фермерів-протестувальників припинити блокування кордонів, оскільки після нищівних російських розстрілів українських міст та сіл сусідам потрібно допомагати, а не утискати.

"Ми не можемо жодним чином завдати шкоди Україні в ситуації, коли там йде війна. Хочу попередити будь-кого в Польщі не робити нічого, щоб хоч якось зашкодити Україні", – заявив Дональд Туск.

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Він також нагадав, що прикордонні пункти мають статус критичної інфраструктури і державні служби вже працюють над розчищуванням шляхів до прикордонних пунктів пропуску.

Вочевидь, цього разу слова прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска не розійшлися з ділом. Ось тільки допоки неясно, як надовго розблокування діятиме.