В документі для протестувальників вказані параметри перетину польсько-українського кордону, які не регулює навіть польський уряд. Щобільше, протестувальники керують діями поліції.

В мережу потрапив документ для протестувальників, які прикриваються рухом фермерів у Польщі. У ньому чітко написано, які автомобілі і коли можуть перетинати польсько-український кордон. Про це "фермери" можуть навіть давати вказівки польській поліції. Таким чином, купка протестувальників перебрала на себе функції польської влади, адже остання з цим змирилась.

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Справжні польські фермери вже вийшли на весняні польові роботи, але на пунктах пропуску з Україною залишились люди, яким виписані чіткі вказівки щодо пропуску українських вантажівок. Зокрема, в розпорядження Міжнародної Транспортної Асоціаціії України "МТАУ" потрапила інструкція для протестувальників про процедуру перетину кордону (на прикладі ПП Гребенне).

Зокрема, у документі сказано, що мітингувальники "працюють" на кордоні по 12 годин. Перезмінки відбуваються в них двічі на добу, одночасно з митною та прикордонною службами, тобто в 8.00 і 20.00 год. Кожна зміна протестуючих фермерів має свого керівника (старшого зміни).



Інструкція містить правила та кількість пропуску вантажівок через кордон:

А) З Польщі в Україну:

1. Загальна черга:

12 вантажівок в 8.00

12 вантажівок в 20.00

2. Черга вантажівок, що перевозять швидкопсувні (ATP), небезпечні вантажі (ADR), гуманітарну допомогу та поштові відправлення:

4 вантажівки щогодини.

Транспортні засоби з черги № 2 направляються поліцією, але старший зміни мітингувальників залишає за собою право перевірки документів і у разі необхідності, може повернути вантажівку в кінець черги.

Б) З України до Польщі:

12 вантажівок в 8:00 год

12 вантажівок в 20.00 год

Перевезення агропродовольчої продукції з України на територію Польщі заборонено. Товар перевіряє та оглядає старший зміни протестувальників.