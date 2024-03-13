В документе для протестующих указаны параметры пересечения польско-украинской границы, которые не регулирует даже польское правительство. Более того, протестующие руководят действиями полиции.

В сеть попал документ для протестующих, которые прикрываются движением фермеров в Польше. В нем четко написано, какие автомобили и когда могут пересекать польско-украинскую границу. Об этом "фермеры" могут даже давать указания польской полиции. Таким образом, кучка протестующих взяла на себя функции польской власти, ведь последняя с этим смирилась.

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Настоящие польские фермеры уже вышли на весенние полевые работы, но на пунктах пропуска с Украиной остались люди, которым выписаны четкие указания по пропуску украинских грузовиков. В частности, в распоряжение Международной Транспортной Ассоциации Украины "МТАУ" попала инструкция для протестующих о процедуре пересечения границы (на примере ПП Гребенное).

В частности, в документе сказано, что митингующие "работают" на границе по 12 часов. Пересменки происходят у них дважды в сутки, одновременно с таможенной и пограничной службами, то есть в 8.00 и 20.00 часов. Каждая смена протестующих фермеров имеет своего руководителя (старшего смены).



Инструкция содержит правила и количество пропуска грузовиков через границу:

А) Из Польши в Украину:

1. Общая очередь:

12 грузовиков в 8.00

12 грузовиков в 20.00

2. Очередь грузовиков, перевозящих скоропортящиеся (ATP), опасные грузы (ADR), гуманитарную помощь и почтовые отправления:

4 грузовика каждый час.

Транспортные средства из очереди № 2 направляются полицией, но старший смены митингующих оставляет за собой право проверки документов и в случае необходимости, может вернуть грузовик в конец очереди.

Б) Из Украины в Польшу:

12 грузовиков в 8:00 ч

12 грузовиков в 20.00 ч

Перевозка агропродовольственной продукции из Украины на территорию Польши запрещена. Товар проверяет и осматривает старший смены протестующих.