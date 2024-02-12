Первой почувствовала дефицит водителей Польша: за прошлый год количество активных водительских удостоверений, выданных гражданам Украины, уменьшилось на треть.

Пока в Польше наибольшую группу иностранных водителей составляют украинцы. По данным GITD, на которую ссылается портал Rzeczpospolita, в 2023 году количество выданных гражданам Украины водительских удостоверений уменьшилось на 49,7 тыс., то есть на упомянутые выше 30%.

По состоянию на 1 января 2024 года в обращении находилось лишь 88,9 тыс. водительских разрешений для украинцев. Прогнозируется, что отток украинских водителей будет продолжаться.

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Статистика показывает, что дефицит водителей начали частично гасить белорусы. В прошлом году количество выданных гражданам Беларуси водительских удостоверений выросло на 97%, в количественном значении – 37,8 тыс. На конец того года и начало нынешнего у 56,3 тыс. белорусов были водительские удостоверения.

Всего в обращении Польши на конец 2023 года было 162,5 тыс. сертификатов, что на 1% больше позапрошлогоднего. Кроме украинцев и белорусов, есть несколько десятков национальностей, но они представлены небольшими группами.

Третью ступеньку в условном рейтинге водителей из других стран занял Узбекистан (более 2,3 тыс.), опередив Грузию (почти 2,3 тыс.).

В Европе украинские водители ценятся как за трудолюбие, так и за профессионализм: среди иностранных водителей у них наименьшая аварийность и хорошая исполнительская дисциплина. Фото: DAF Trucks

Аналитики Польского института автомобильного транспорта отмечают, что 2023 год стал первым годом, когда GITD включил такое количество сертификатов для водителей из Азии. Ранее их из-за малого количества относили к группе "другие".

Ситуация на рынке труда может еще больше ухудшиться из-за запланированного принятия Верховной Радой Украины закона об усилении мобилизационных мероприятий. Этот документ напрямую коснется и водителей, которые работают в Польше и Европе.

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На этом, в частности, акцентировал внимание специалист по легализации занятости компании Contrain Андрей Арканюк, который прогнозирует катастрофические последствия как для работодателей, так и для украинских мужчин в Польше и Европе вообще.

Если этот закон примут, то украинские водители, если у кого-то заканчивается срок действия паспорта, не смогут продолжать работать. Именно поэтому сейчас огромные очереди людей перед украинскими посольствами: украинцы стремятся до принятия закона успеть обменять паспорт на новый и таким образом иметь законные основания на легализацию своего труда в транспортных компаниях Польши.

Работа украинского водителя-дальнобойщика в Польше или Европе в целом также нелегкая, в основном нормированная и хорошо оплачивается, но есть нюансы... Фото: Mercedes-Benz

Если до принятия закона не успеют обменять в посольстве паспорт, то в соответствии с новым законодательством выдача паспорта возможна только после предъявлению записи к военному билете, которую делают в Украине, в ТЦК.

"Отсутствие рабочей силы может полностью разорить предпринимателей. Я получаю много тревожной информации о плохом состоянии наших участников", – признается президент Поморской ассоциации автомобильных перевозчиков Томаш Реек.

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Это мнение разделяет и президент Западнопоморской ассоциации автомобильных перевозчиков Дариуш Матулевич, который склоняется к мнению, что через полгода многие транспортные компании могут перестать существовать.

Все это происходит на фоне острого дефицита водительских кадров. Согласно отчету Международного союза автомобильного транспорта IRU, в 2024 году 11% вакансий могут остаться незаполненными из-за нехватки профессиональных водителей, что на 4% больше прошлогоднего.