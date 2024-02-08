Утром 9 февраля польские фермеры тракторами будут тормозить движение на дорогах страны или перекрывать их. Приграничье с Украиной также будет в осаде.

Отметки на карте свидетельствуют, что акция должна быть еще в большем масштабе, чем в конце января. Ожидается большой паралич дорог по всей Польше и особенно на подходах к границе с Украиной. Ориентировочно указано не менее 200 мест, где проезд будет затруднен или парализован колоннами тракторов.

Карта протестов за три часа после публикации набрала полмиллиона просмотров. Инфографика с сайта rmf24.pl

Украина снова в осаде

Государственная таможенная служба Украины еще днем 7 февраля сообщила на своем сайте, что "блокирование пункта пропуска "Дорогуск - Ягодин" должно начаться в 11:00 ч. по киевскому времени 9 февраля с использованием сельскохозяйственной техники. Акция протеста согласована местными властями до 9 марта 2024 года".

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Однако на карте, что под вечер 7 февраля появилась у польских организаторов протеста, блокирование дорог уже указано вблизи четырех пунктов пропуска. Таким образом, в осаде с польской стороны окажутся еще наши МАПП Шегини, Рава-Русская, Устилуг.

Возможно, перекроют их так же, как "Дорогуск - Ягодин". Польские службы сообщили, что протестующие намерены осуществлять пропуск всех автобусов и по 1 грузовому транспортному средству в обоих направлениях в течение часа. Беспрепятственным будет пропуск гуманитарной помощи и цистерн с топливом на въезд в Украину.

Выборка зон блокирования дорог с польской стороны на границе с Украиной. Инфографика: Авто24

Кстати, на карте не показано отметки по МАПП "Краковец – Корчева". Очевидно, этот транспортный переход будет работать в обычном режиме и с увеличенной нагрузкой.

Впрочем, это только предположение, поскольку польские протестующие довольно серьезно поработали над планом блокады и протеста и такой мощный МАПП на границе с Украиной они для достижения своей цели также могут перекрыть.

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Что хотят и чего требуют фермеры

"Фермеры протестуют по всей Европе. Они имеют схожие проблемы и думают одинаково, несмотря на политическую принадлежность. Мы хотим, чтобы между подразделениями был консенсус по сельскохозяйственным вопросам. Мы решаем проблемы в сельском хозяйстве, ведя диалог с фермерами", - сказал глава Минсельхоза Польши Чеслав Секерский во время встречи с представителями сельскохозяйственных палат.

Он также добавил, что наибольшие потери из-за поступления сельскохозяйственной продукции из Украины понесли польские фермеры.

В среду в Министерстве сельского хозяйства состоялись переговоры между руководством министерства и представителями провинциальных сельскохозяйственных палат. Переговоры результата не дали. Президент Национального совета аграрных палат Виктор Шмулевич отметил, что все фермеры соглашаются с тремя основными требованиями: они не хотят внедрения Green Deal, импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и требуют поддержки животноводства.

Фермеры используют свои тракторы, чтобы заблокировать автомагистраль у границы с Нидерландами, протестуя против ценового давления, налогов и зеленого регулирования. Бельгия, 2 февраля. Фото: Christian Levaux, Reuters

Представители протестных движений заявили, что их акция направлена на то, чтобы потребители узнали, с какими проблемами борются фермеры. Это, мол, "протест в их защиту, в защиту здоровой польской пищи".

Европа в тракторной осаде

Акции протеста прокатились по всей Европе, фермеры перекрывают своими тракторами улицы, блокируют порты и даже забрасывают Европейский парламент яйцами.

Драматично протестовало аграрное сообщество Франции, но громко эти акции также прошли в Италии, Испании, Германии, Португалии, Румынии, Греции, Нидерландах, Болгарии и вот докатились до Польши.

Пункты пропуска блокируют не только поляки, но и венгры, болгары и даже австрийцы.

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Как пишет CNN, протесты фермеров поразили сердце Европейского Союза, дошли до Брюсселя. "Сельское хозяйство составляет лишь 1,4% ВВП Европейского Союза, но прошлогодние протесты в Восточной Европе против дешевого украинского импорта, которые привели к длительному блокированию на границах, показывают, как фермеры как группа способны вызвать серьезные срывы".

Срывы будут и правда серьезные. Многострадальная Украина будет страдать от этого больше всего.

Фермеры блокируют дорогу N-II своими тракторами, протестуя против ценового давления, налогов и зеленого регулирования. Испания, 6 февраля. Фото: Albert Gea, Reuters