Польские фермеры приняли решение заблокировать не только все пункты пропуска на украинско-польской границе, но и некоторые дороги.

Независимый профсоюз польских фермеров "Солидарность" объявил о начале всеобщей забастовки. Как написано в заявлении, "причина - решение Брюсселя относительно импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и пассивность польского правительства".

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В сообщении аграрной "Солидарности" говорится, что в пятницу, 9 февраля в 10 часов, будут заблокированы все пункты пропуска на границе с Украиной. Насколько долго, информации пока нет. Также неизвестно, какие автомобили будут пропускать, а какие – нет. Скорее всего, блокировать будут грузовики, а легковые и автобусы будут пропускать.

Кроме того, в некоторых воеводствах должны начаться временные блокировки дорог. Они продлятся с 9 февраля по 10 марта.

"Наше терпение лопнуло. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года является неприемлемой для всего нашего аграрного сообщества", – говорится в заявлении NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność.

В этом контексте активисты напомнили о решении Еврокомиссии продлить торговое соглашение ЕС с Украиной до июня 2025 года.

"Польское правительство должно иметь четкий план сельскохозяйственного производства, рентабельности производства, реконструкции польской переработки и польской торговли", – отмечают фермеры и заявляют, что будут бороться за это "до конца".

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Важным для начала забастовки может быть тот факт, что одним из лидеров аграрной "Солидарности" – это бывший министр сельского хозяйства в правительстве PiS Роберт Телус.