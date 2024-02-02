Польські фермери ухвалили рішення заблокувати не лише усі пункти пропуску на українсько-польському кордоні, але й деякі дороги.

Незалежна профспілка польських фермерів “Солідарність” оголосила про початок загального страйку. Як написано у заяві, “причина — рішення Брюсселя щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України та пасивність польського уряду”.

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У повідомленні аграрної “Солідарності” йдеться, що у п’ятницю, 9 лютого о 10 годині, будуть заблоковані всі пункти пропуску на кордоні з Україною. Наскільки довго, інформації поки немає. Також невідомі, які автомобілі будуть пропускати, а які – ні. Швидше за все, блокувати будуть вантажівки, а легкові та автобуси пропускатимуть.

Крім того, у деяких воєводствах мають початися тимчасові блокування доріг. Вони триватимуть з 9 лютого по 10 березня.

“Наше терпіння увірвалося. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року є неприйнятною для всієї нашої аграрної спільноти”, – йдеться у заяві NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność.

У цьому контексті активісти нагадали про рішення Єврокомісії продовжити торговельну угоду ЄС з Україною до червня 2025 року.

“Польський уряд повинен мати чіткий план сільськогосподарського виробництва, рентабельності виробництва, реконструкції польської переробки та польської торгівлі”, – наголошують фермери та заявляють, що боротимуться за це “до кінця”.

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Важливим для початку страйку може бути той факт, що одним із лідерів аграрної “Солідарності” – це колишній міністр сільського господарства в уряді PiS Роберт Телус .