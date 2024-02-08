Зранку 9 лютого польські фермери тракторами гальмуватимуть рух на дорогах країни чи перекриватимуть їх. Прикордоння з Україною також буде в облозі.

Позначки на карті свідчать, що акція має бути ще у більшому масштабі, ніж наприкінці січня. Очікується великий параліч доріг по всій Польщі й особливо на підходах до кордону з Україною. Орієнтовно вказано не менше 200 місць, де проїзд буде ускладнений або паралізований колонами тракторів.

Карта протестів за три години після публікації набрала півмільйона переглядів. Інфографіка з сайту rmf24.pl

Україна знову в облозі

Державна митна служба України ще вдень 7 лютого повідомила на своєму сайті, що "блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" має розпочатися об 11:00 год. за київським часом 9 лютого із використанням сільськогосподарської техніки. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня 2024 року".

Читайте також Черги на кордоні із Польщею поменшали, але чи надовго

Однак на карті, що під вечір з’явилася у польських організаторів протесту, блокування доріг вже вказано поблизу чотирьох пунктів пропуску. Таким чином, в облозі з польської сторони опиняться наші МАПП Шегині, Рава-Руська, Устилуг.

Можливо, перекриють їх так само, як "Дорогуськ - Ягодин". Польські служби повідомили, що протестувальники мають намір здійснювати пропуск всіх автобусів та по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години. Безперешкодним буде пропуск гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну.

Вибірка зон блокування доріг з польської сторони на кордоні з Україною. Інфографіка: Авто24

До речі, на карті не показано позначки щодо МАПП "Краковець – Корчова". Вочевидь, цей транспортний перехід буде працювати у звичному режимі та зі збільшеним навантаженням.

Втім, це тільки припущення, оскільки польські протестувальники доволі серйозно попрацювали над планом блокади та протесту й такий потужний МАПП на кордоні з Україною вони для досягнення своєї мети також можуть перекрити.

Читайте також Українсько-польський кордон знову заблокують з 9 лютого

Що хочуть і чого вимагають фермери

"Фермери протестують по всій Європі. Вони мають схожі проблеми і думають однаково, попри політичну приналежність. Ми хочемо, щоб між підрозділами був консенсус щодо сільськогосподарських питань. Ми розв'язуємо проблеми в сільському господарстві, ведучи діалог із фермерами", - сказав глава Мінсільгоспу Польщі Чеслав Сєкерський під час зустрічі з представниками сільськогосподарських палат.

Він також додав, що найбільших втрат через надходження сільськогосподарської продукції з України зазнали польські фермери.

У середу в Міністерстві сільського господарства відбулися переговори між керівництвом міністерства та представниками провінційних сільськогосподарських палат. Перемовини результату не дали. Президент Національної ради аграрних палат Віктор Шмулевич зазначив, що всі фермери погоджуються з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.

Фермери використовують свої трактори, щоб заблокувати автомагістраль біля кордону з Нідерландами, протестуючи проти цінового тиску, податків і зеленого регулювання. Бельгія, 2 лютого. Фото: Christian Levaux, Reuters

Представники протестних рухів заявили, що їх акція спрямована на те, щоб споживачі дізналися, з якими проблемами борються фермери. Це, мовляв, "протест на їх захист, на захист здорової польської їжі".

Європа в тракторній облозі

Акції протесту прокотилися всією Європою, фермери перекривають своїми тракторами вулиці, блокують порти та навіть закидають Європейський парламент яйцями.

Найдраматичніше протестувала аграрна спільнота Франції, але гучно ці акції також пройшли в Італії, Іспанії, Німеччині, Португалії, Румунії, Греції, Нідерландах, Болгарії та ось докотилися до Польщі.

Пункти пропуску блокують не лише поляки, але й угорці, болгари та навіть австрійці.

Читайте також Як блокада кордону вплинула на ринок фур та напівпричепів

Як пише CNN, протести фермерів вразили серце Європейського Союзу, дійшли Брюсселя. "Сільське господарство становить лише 1,4% ВВП Європейського Союзу, але тогорічні протести у Східній Європі проти дешевого українського імпорту, які призвели до тривалого блокування на кордонах, показують, як фермери як група здатні спричинити серйозні зриви".

Зриви будуть і правда серйозні. Багатостраждальна Україна страждатиме від того чи не найбільше.

Фермери блокують дорогу N-II своїми тракторами, протестуючи проти цінового тиску, податків і зеленого регулювання. Іспанія, 6 лютого. Фото: Albert Gea, Reuters