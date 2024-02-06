Попри відкриті кордони між Польщею та Україною, робочі групи двох країн продовжують опрацьовувати заходи щодо недопущення поновлення блокади кордону польськими перевізниками.

Після розблокування кордону Польщі й Україні ситуації на пунктах переходів значно покращилась. Зокрема,

олнлайн-черги, що сягали кількох тижнів, тепер рахуються у кілька днів, десь їх взагалі немає;

не всі розблоковані пункти пропуску працюють на повну потужність. "Рава-Руська – Гребенне" та "Краківець – Корчова" не дотягують і до 50% виконання меморандуму;

МАПП "Ягодин – Дорогуськ" не просто відновив пропускну здатність, але й покращив навіть ті показники, що були ще до блокади.

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На пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" після запуску пілоту без реєстрації в єЧерзі зменшилась кількість вантажівок, що щоденно перетинають кордон. Якщо раніше йшло близько 150 порожніх фур, то зараз – 70-80. Водії обирають інші пункти пропуску – там, де діє єЧерга. Для економіки ж важливо використовувати кожен пункт пропуску на повну потужність.

Водночас з цим залишилась проблема з ветеринарною та фітосанітарною чергами. До цієї групи вантажів, а це переважно агропродукція, Польща запровадила окремий контроль. Час очікування в онлайні на перетин кордону для таких вантажівок може сягати 20 днів.

Як відомо, наразі Міністерство інфраструктури Польщі має домовленості з протестувальниками до 1 березня. Однак фермери вже погодили блокування кордону з 8 лютого по 10 березня.

Заступник міністра Мінрозвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач провів онлайн-зустріч із заступником міністра інфраструктури Павлом Ганчаржем (Paweł Gancarz): "Працюємо з польськими колегами для недопущення поновлення блокади кордону перевізниками".

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Пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» на кордоні з Польщею. Архівне фото ДПСУ

Наступного тижня, пише Сергій Деркач, робочі групи будуть спільно працювати на кордоні, щоб знайти шляхи для покращення показників перетину кордону, а головне – мінімізації будь-яких черг.