Хоча рух автовозів було заблоковано, імпортні машини везли невеликими лафетами чи власним ходом.

Наприкінці 2023 року польські «активісти» заблокували рух вантажних автомобілів через прикордонні пункти пропуску з Україною. І лише 17 січня 2023 року пункти пропуску розблокували.

Фахівці Інституту досліджень авторинку визначили, як блокування кордонів вплинуло на імпорт цих ТЗ в Україну.

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Де розмитнювали

Динаміка оформлень на регіональних митницях не зазнала вагомих змін через ці блокування, але загалом помітно, що з початку року зросли оформлення на західних митницях (зокрема — Волинській). Врешті, блокування кордонів могло вплинути лише на сумарну кількість ТЗ (транспортних засобів), оскільки митне оформлення переважно відбувається на регіональних митницях, значно рідше — безпосередньо на пунктах пропуску.

Більше помітні зміни щодо способів ввезення транспортних засобів: найбільше зростала частка невеликих автовозів (з повною масою до 7 т) та лафетів-причепів, які можуть транспортувати легкові автомобілі. Пік завезення ТЗ цим способом припав якраз на початок блокування КПП.

Водночас, як видно на діаграмі, не зменшувався потік ТЗ своїм ходом (враховані всі типи ТЗ), а також зростало ввезення змішаними способами — оформлення в митний режим імпорту з інших митних режимів (митний склад, тимчасове ввезення тощо).

“На практиці зменшилася кількість автомобілів, насамперед легкових, які ввозили великими автовозами, розрахованими на 6-8 машин. Зараз цей потік дещо переорієнтовується на лафети та платформи, які приймають “на борт” один автомобіль, або два, якщо з причепом", — пояснює Юлія Риковська, СЕО West Auto Hub, компанії, яка займається доставленням авто з Європи. “Однак, далеко не всі транспортні засоби можуть бути ввезені у такий спосіб — є важка спецтехніка, вантажні напівпричепи та інші подібні варіанти, які транспортувати можливо лише великими “фурами”. Яким зараз, на жаль, доводиться тижнями очікувати у чергах".

Динаміка ввезення

Найбільша кількість ТЗ в Україну перетинала кордон з боку Польщі. Адже з цією країною найбільше пунктів пропуску, зокрема тих, які мають можливість оформлення транспортних засобів повною масою понад 7 тонн. Також свій вплив має логістика — транспорт з інших країн Європи (Німеччини, де найбільший авторинок) здебільшого обирає найкоротший шлях, який пролягає через Польщу.

Що змінило блокування кордонів?

Як свідчать вивчені спеціалістами Інституту досліджень авторинку статистичні дані, кількісно імпорт автотранспорту в Україну внаслідок блокування пунктів пропуску значних змін не зазнав. Проте відбулися зміни якісні — зокрема, збільшився час доставлення, про що повідомляють практики цієї сфери діяльності, а також дещо зросла ціна на послуги з доставлення.

Оскільки переорієнтація перевізників на «малі машини» тягне потребу оплати праці одного водія для перевезення не 6-8, а 1-2 легкових машин, також додається добовий фрахт евакуаторів/лафет, які марнують свій час у штучно створених чергах.

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