Хотя движение автовозов было заблокировано, импортные машины везли небольшими лафетами или собственным ходом.

В конце 2023 года польские "активисты" заблокировали движение грузовых автомобилей через пограничные пункты пропуска с Украиной. И только 17 января 2023 года пункты пропуска разблокировали.

Специалисты Института исследований авторынка определили, как блокирование границ повлияло на импорт этих ТС в Украину.

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Где растаможивали

Динамика оформлений на региональных таможнях не претерпела весомых изменений из-за этих блокировок, но в целом заметно, что с начала года выросли оформления на западных таможнях (в частности – Волынской). В конце концов, блокировка границ могла повлиять только на суммарное количество ТС (транспортных средств), поскольку таможенное оформление преимущественно происходит на региональных таможнях, значительно реже - непосредственно на пунктах пропуска.

Более заметны изменения относительно способов ввоза транспортных средств: больше всего росла доля небольших автовозов (с полной массой до 7 т) и лафетов-прицепов, которые могут транспортировать легковые автомобили. Пик завоза ТС этим способом пришелся как раз на начало блокировки КПП.

В то же время, как видно на диаграмме, не уменьшался поток ТС своим ходом (учтены все типы ТС), а также рос ввоз смешанными способами – оформление в таможенный режим импорта из других таможенных режимов (таможенный склад, временный ввоз и т.д.).

"На практике уменьшилось количество автомобилей, прежде всего легковых, которые ввозили большими автовозами, рассчитанными на 6-8 машин. Сейчас этот поток несколько переориентируется на лафеты и платформы, которые принимают "на борт" один автомобиль, или два, если с прицепом", – объясняет Юлия Рыковская, СЕО West Auto Hub, компании, которая занимается доставкой авто из Европы. "Однако, далеко не все транспортные средства могут быть ввезены таким образом - есть тяжелая спецтехника, грузовые полуприцепы и другие подобные варианты, которые транспортировать возможно только большими "фурами". Которым приходилось неделями ожидать в очередях".

Динамика ввоза

Наибольшее количество ТС в Украину пересекало границу со стороны Польши. Причина – с этой страной больше всего пунктов пропуска, в частности тех, которые имеют возможность оформления транспортных средств полной массой более 7 тонн. Также свое влияние имеет логистика – транспорт из других стран Европы (Германии, где самый большой авторынок) в основном выбирает кратчайший путь, который пролегает через Польшу.

Что изменило блокирование границ?

Как свидетельствуют изученные специалистами Института исследований авторынка статистические данные, количественно импорт автотранспорта в Украину в результате блокирования пунктов пропуска значительных изменений не претерпел. Однако произошли изменения качественные - в частности, увеличилось время доставки, о чем сообщают практики этой сферы деятельности, а также несколько возросла цена на услуги по доставке.

Поскольку переориентация перевозчиков на "малые машины" влечет потребность оплаты труда одного водителя для перевозки не 6-8, а 1-2 легковых машин, также добавляется суточный фрахт эвакуаторов/лафетов, которые тратят свое время в искусственно созданных очередях.

Напомним, когда заработает растаможка авто в "Дії".