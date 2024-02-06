Несмотря на открытые границы между Польшей и Украиной, рабочие группы двух стран продолжают прорабатывать меры по недопущению возобновления блокады границы польскими перевозчиками.

После разблокирования границы Польши и Украины ситуации на пунктах переходов значительно улучшилась. В частности,

олнлайн-очереди, достигавшие нескольких недель, теперь считаются в несколько дней, где-то их вообще нет;

не все разблокированы пункты пропуска работают на полную мощность. "Рава-Русская – Гребенное" и "Краковец – Корчева" не дотягивают и до 50% выполнения меморандума;

МАПП "Ягодин – Дорогуск" не просто восстановил пропускную способность, но и улучшил даже те показатели, что были еще до блокады.

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На пункте пропуска "Нижанковичи – Мальховице" после запуска пилота без регистрации в еЧерзи уменьшилось количество грузовиков, ежедневно пересекающих границу. Если раньше шло около 150 пустых фур, то сейчас – 70-80. Водители выбирают другие пункты пропуска – там, где действует еЧерга. Для экономики же важно использовать каждый пункт пропуска на полную мощность.

В то же время с этим осталась проблема с ветеринарной и фитосанитарной очередями. К этой группе грузов, а это преимущественно агропродукция, Польша ввела отдельный контроль. Время ожидания в онлайне на пересечение границы для таких грузовиков может достигать 20 дней.

Как известно, сейчас Министерство инфраструктуры Польши имеет договоренности с протестующими до 1 марта. Однако фермеры уже согласовали блокирование границы с 8 февраля по 10 марта.

Заместитель министра Минразвития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач провел онлайн-встречу с заместителем министра инфраструктуры Павлом Ганчаржем (Paweł Gancarz): "Работаем с польскими коллегами для недопущения возобновления блокады границы перевозчиками".

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Пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице" на границе с Польшей. Архивное фото ГПСУ

На следующей неделе, пишет Сергей Деркач, рабочие группы будут совместно работать на границе, чтобы найти пути для улучшения показателей пересечения границы, а главное – минимизации любых очередей.